Calvet: «La inhabilitació de Torra seria d'una baixesa democràtica indescriptible»

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va assegurar sobre el possible càstig a Quim Torra que «seria molt poc democràtic que la JEC inhabiliti un president de la Generalitat escollit democràticament pels ciutadans». «Seria d'una baixesa democràtica indescriptible», va reblar el conseller de Territori, que va assegurar que el Govern no té cap pla de resposta preparat per a una inhabilitació de Torra. «No hi ha pla A, ni B, ni C. L'únic escenari en aquest moment és la defensa del president Torra. Considerem que la sentència del TSJC és injusta i desmesurada. Per això, presentarem recurs davant del Suprem», va sentenciar Calvet.

Per part seva, la vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), considera que el president de la Generalitat hauria d'estar «inhabilitat» si s'aplica la llei. «Lògicament si està inhabilitat no hauria de ser president de la Generalitat, així que el que nosaltres entenem és que si s'aplica merament la llei hauria de ser inhabilitat», va assenyalar.

Villacís es va pronunciar d'aquesta manera en ser preguntada sobre la inhabilitació que el seu partit ha demanat per a Oriol Junqueras en cas que reculli al Parlament Europeu la seva acreditació com a eurodiputat, encara que no va dir res sobre aquest assumpte. El passat dia 19, el TSJC va comunicar a Torra una condemna a un any i mig d'inhabilitació per a l'exercici d'ocupació i càrrec públic per un delicte de desobediència en negar-se a retirar els llaços grocs d'edificis públics.