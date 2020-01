La Junta Electoral rebutja que Junqueras pugui ser eurodiputat

La Junta Electoral Central (JEC) s'ha avançat al Suprem i ha tancat la porta aquest divendres a l'acreditació d'Oriol Junqueras com a eurodiputat. En una resolució confirmada per fonts de la JEC i avançada pel líder del PP, Pablo Casado, i , la JEC estima els escrits que el PP i Ciutadans van interposar just en conèixer la sentència del tribunal europeu, on li demanaven que no atorgui la credencial a Junqueras adduint que no és un pres preventiu, sinó un condemnat amb sentència ferma.

Com en el cas del president de la Generalitat, la JEC conclou que el fet que Junqueras estigui condemnat és causa "d'inelegibilitat sobrevinguda" fet que li impedeix accedir a l'acta de diputat al Parlament Europeu.La JEC s'avança d'aquesta manera al Tribunal Suprem, que després de rebre la sentència del TJUE va demanar a les parts que es posicionessin sobre com ha d'actuar per acatar la sentència. L'Advocacia de l'Estat li ha demanat que permeti que Junqueras exerceixi els seus drets polítics, mentre que la Fiscalia insisteix que no pot prendre l'acta de diputat.

La decisió de la JEC arriba dues setmanes després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sentenciés que Oriol Junqueras hauria d'haver estat reconegut com a eurodiputat des de la proclamació oficial dels resultats dels comicis i gaudit des d'aquell moment de la immunitat que comporta aquesta condició.

"Un altre recurs del PP a la Junta Electoral Central aconsegueix que Junqueras no sigui eurodiputat, i per tant segueixi a la presó sense viatjar a Brussel·les, com pretenia l'informe del Govern de Sánchez. A cada cessió als separatistes respondrem amb la fermesa de l'Estat de Dret", ha afirmat el líder popular, Pablo Casado.