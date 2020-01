La justícia belga suspèn l'euroordre de detenció contra Puigdemont i Comín

La justícia belga va decidir suspendre el procediment de l'euroordre per extradir a Espanya l'expresident català Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín en constatar que gaudeixen d'immunitat per la seva condició d'eurodiputats. Segons van confirmar fonts de la defensa de Puigdemont, la justícia belga no continuarà amb el procediment que es va reactivar amb la sentència del procés fins que el Suprem tramiti el suplicatori al Parlament Europeu i aquest acordi retirar-los la immunitat, un dret que van obtenir després que primer el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i després el Parlament Europeu els reconeguessin la seva condició d'eurodiputats.

A Twitter, Puigdemont va celebrar la notícia i va remarcar que continuen esperant «la posada en llibertat d'Oriol Junqueras, que té la mateixa immunitat», reconeguda en el seu cas també pel TJUE. «Espanya ha d'actuar de la mateixa manera que Bèlgica i respectar la llei», va afegir.

La defensa de Puigdemont ja esperava aquesta decisió de la justícia belga, en entendre que l'actual euroordre «contradiu obertament» la normativa europea i no podia prosperar després que els dos eurodiputats adquirissin la immunitat.

En aquest context, el jutge belga va decidir suspendre aquest procediment, almenys fins que sigui el mateix Parlament Europeu qui retiri la immunitat a Puigdemont i Comín, si així li ho demana abans el Tribunal Suprem.

La justícia belga, segons fonts de l'entorn de l'expresident català, també va aixecar les mesures cautelars, de manera que Puigdemont i Comín podran sortir de Bèlgica sense restriccions.

Així, tots dos podran desplaçar-se a Estrasburg el proper 13 de gener per acudir a la sessió plenària del Parlament Europeu. Puigdemont i Comín tenen previst a més participar en un acte a Perpinyà aquest mes de gener.

Mentrestant, el president de la Generalitat, Quim Torra, va afirmar que la justícia belga ha demostrat que en un país democràtic les decisions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) s'acaten. «Un altre pas endavant per al president Puigdemont», va afegir en un missatge des del seu compte de Twitter.

Poc després, va tornar a fer una piulada per felicitar Puigdemont i Comín, tot apuntant que es «troba la justícia a Europa, impossible de trobar a Espanya». «Ens esperona a demanar la llibertat immediata de Junqueras i la nul·litat del judici al procés», afegeix. Per la seva banda, també a través de Twitter, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, també ho va considerar una «molt bona notícia». I va acompanyar el missatge amb l'etiqueta #Seguim.



La JEC i Junqueras

L'ANC i Òmnium van celebrar ahir que el jutge belga hagi suspès l'euroordre. «La justícia belga actua com és normal en una democràcia i ho celebrem. Demà (avui per al lector) la JEC i en els propers dies el TS tenen l'oportunitat de garantir immunitat i drets de Junqueras, que fins ara s'han vulnerat», va afirmar l'ANC a través de Twitter.

Per la seva banda, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, també a través de les xarxes socials, va dir que «la justícia espanyola segueix fent el ridícul arreu d'Europa». «Els poders de l'Estat, en lloc de recapacitar, només saben respondre de la mateixa manera: amb més repressió», va assegurar per després felicitar Puigdemont i Comín pel «nou èxit internacional». Per la seva banda, el president de Vox, Santiago Abascal, va assegurar que Espanya no pot tractar com a soci un país com Bèlgica, que «col·labora amb els enemics d'Espanya». El líder de la formació d'ultradreta va criticar aquesta decisió i va recordar que Bèlgica «ja es va negar a lliurar l'etarra que va assassinar el tinent coronel Román Romeo».