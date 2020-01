Exteriors avala que la Generalitat obri de nou les delegacions a l'Argentina, Mèxic i Tunísia

El Ministeri d'Exteriors ha avalat per primer cop que la Generalitat obri les delegacions a l'Argentina, Mèxic i Tunísia. Concretament, el govern espanyol no ha vist objeccions als tres decrets que el Govern va aprovar dimecres per reobrir-les, segons confirmen fonts del Ministeri d'Exteriors. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) les va suspendre cautelarment arran d'un recurs del govern espanyol. Els nous decrets substitueixen els inicials i actualitzen les funcions de les oficines. Les mateixes fonts expliquen que el Ministeri d'Exteriors va proposar "una sèrie de correccions" al text dels nous projectes que la Generalitat va acceptar i incorporar la qual cosa fa que l'executiu de Sánchez no tingui "objeccions respecte a la literalitat dels mateixos".

Tanmateix, remarquen que el govern espanyol pot "demanar judicialment el tancament de les delegacions si considera que la seva activitat vulnera la legalitat o són contràries als interessos d'Espanya".

Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d'aquest divendres, la ministra d'Hisenda i portaveu, Maria Jesús Montero, s'ha expressat en la mateixa línia. Montero ha dit que la Generalitat va atendre els requeriments que li va fer el govern espanyol.

"En el sentit de la delimitació de les competències que estableix la llei i fixant que en cap cas podrien substituir les ambaixades que el govern té", ha insistit la portaveu de l'executiu. Amb tot, ha afirmat que "s'han fixat les línies amb nitidesa" sobre les tasques d'uns i altres.

Resolució del TSC

Per la seva banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat el decret del Govern del 2018 per reobrir les delegacions al Regne Unit i Irlanda, Alemanya, els Estats Units, Itàlia, Suïssa i França després del 155. Després que el govern espanyol presentés un recurs, el tribunal ha anul·lat el decret, malgrat que aquesta decisió no tindrà cap efecte perquè el Govern va blindar la reobertura de les oficines a l'exterior amb l'aprovació de sis nous decrets el setembre.

Fonts del departament d'Acció Exterior apunten que el decret ara anul·lat pel TSJC ja va quedar substituït pels sis nous decrets i que, per tant, les delegacions poden "continuar funcionant amb total normalitat". La decisió del TSJC arriba el mateix dia en què el Ministeri d'Exteriors ha avalat per primer cop l'obertura de les delegacions a l'Argentina, Mèxic i Tunísia.