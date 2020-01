Els Mossos preveien detenir el Govern i portar-lo en helicòpter fins a Egara si es declarava la DUI i el TSJC ho ordenava

Els Mossos preveien detenir el Govern i el seu president, Carles Puigdemont, si es declarava la DUI l'octubre del 2017, segons un informe presentat a l'Audiència Nacional per al judici de Josep Lluís Trapero que ha avançat TV3. Al pla, elaborat per Trapero i els comissaris Ferran López i Joan Carles Molinero el 24 de juliol del 2019, es contemplava la detenció al Palau de la Generalitat o al Parlament i el trasllat en helicòpter fins al Complex Central dels Mossos Egara si el TSJC així ho ordenava. Trapero, al judici del Suprem, ja havia informat de l'existència d'aquest pla i també havia relatat que s'havia posat a disposició del TSJC, encara que en el seu moment no el va deixar per escrit per evitar filtracions.

A l'informe també s'hi detalla l'existència d'un document Excel dels comissaris i intendents que haurien de fer la detenció. Un cop a Egara, la unitat d'elit dels Mossos, els GEI, s'encarregarien del trasllat al jutjat. A més, també contemplaven que les hores prèvies a la disposició judicial no les passessin en calabossos, sinó als despatxos dels comissaris. De fet, també s'hi detalla que es va preveure, com a mesura de seguretat, treure els panys de les finestres.