La Junta Electoral Provincial rebutja el recurs de Torra per "manca manifesta de fonament"

La Junta Electoral Provincial ha resolt el recurs presentat pel president de la Generalitat, Quim Torra, i ha decidit inadmetre'l per "manca manifesta de fonament". Aquesta decisió respon a les al·legacions presentades per Torra el dia 23 de gener, on insistia que només el Parlament, i no la JEC ni la JEP, és competent per retirar-li la credencial de diputat, després que la JEP donés dos dies al Parlament per emetre certificació de qui serà el substitut de Torra a la cambra. El president també afegia que el reglament de la cambra catalana estableix que cal una sentència ferma del Suprem en relació a la seva inhabilitació per tal que es faci efectiva. A l'escrit fet públic aquest dissabte, la junta avança que aquest acord que rebutja el recurs es pot recórrer durant les 24 hores posteriors a la recepció del text.

Amb aquesta decisió, la JEP manté el termini de dos dies perquè el secretari del Parlament informi de qui és el següent a la llista, després de Ferran Mascarell, en substitució de Torra. En cas que no es rebi resposta, la junta l'emetrà d'ofici i lliurarà la credencial de diputat al següent de la candidatura de JxCat.

La junta electoral afirma que el seu acord, que Torra considera que és fora de competència, es basa en l'execució dels acords de la Junta Electoral Central, que insisteix que són "ferms" en via administrativa. A més, recorda que el president ja va presentar el 3 de gener un recurs a la JEC amb "les mateixes qüestions" i es va denegar.



Al·legacions de Torra



A l'escrit d'al·legacions, Torra demanava la nul·litat de l'acord de la JEP i argumentava que "no existeix precepte legal atributiu de la competència per declarar les incompatibilitats dels parlamentaris ni a les Juntes Electorals Provincials ni a la Junta Electoral Central", per remarcar després que "ni molt menys" tenen la competència per retirar credencials. El mandat de les juntes, continuava, "s'esgota amb la certificació de la voluntat popular expressada en cada convocatòria electoral".

L'escrit presentat argumentava que l'Estatut no obliga que el règim d'incompatibilitats dels diputats al Parlament es reguli per legislació electoral, i remarcava que la Generalitat ha exercit aquesta competència exclusiva per establir un sistema propi. A més, indicava que la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre Oriol Junqueras "posa en valor el vincle de la persona que accedeix al càrrec de diputat amb la pròpia institució parlamentària".

També avisava que executar l'acord de la Junta Electoral "suposa una vulneració palmària dels seus drets fonamentals, així com dels drets dels diputats al Parlament i dels ciutadans als que Torra representa". La defensa també aprofitava per tornar a qüestionar la imparcialitat dels membres de la Junta Electoral, que ara executen un acord després d'haver intervingut en els actes anteriors a la condemna del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Al seu parer, "tenen un interès personal en l'assumpte" i s'haurien d'abstenir. Posava d'exemple, fins i tot, manifestacions a les xarxes socials d'algun vocal sobre l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

