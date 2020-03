Més d'un centenar de sanitaris catalans, aïllats per haver tractat casos de coronavirus

Més d'un centenar de professionals sanitaris d'arreu de Catalunya estan aïllats a casa de forma preventiva perquè han estat en contacte amb persones a qui se'ls ha confirmat la malaltia de covid-19, segons han confirmat fonts del Departament de Salut.

Les persones aïllades han de restar durant 14 dies al seu domicili, on se'ls fa un seguiment per si presenten símptomes de la malaltia. Un dels hospitals amb professionals aïllats és l'Hospital Germans Trias i Pujol, segons han confirmat a l'ACN fonts del centre, que també han remarcat que aquest fet no està afectant l'operativa del centre, que funciona amb total rendiment. A Catalunya hi ha actualment 37 casos de coronavirus confirmats.