Dimiteix Alfred Bosch per la denúncia d'un cas d'assetjament sexual a Exteriors

Amb contundència, la diputada i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, valorava ahir allò que va acabar anunciant, a la seu del partit, després de la reunió de l'Executiva, el fins ahir conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch: que plegava per no haver gestionat «prou bé i ràpid» l'escàndol sexual protagonitzat pel seu cap de gabinet fins el 24 de gener, Carles Garcias Hernández. La dimissió de Bosch, forçada pel partit, es confirmava cap a les 19:30 de la tarda, hores després que esclatés una tempesta d'alta intensitat entre els socis de Govern. Les crítiques des de JxCat a la gestió que Bosch va fer del cas van ser implacables. La situació, en paraules de l'exconseller, es va fer «insostenible» fins al punt que no quedava altra sortida que la dimissió.

Poc després que el diari Ara revelés en la seva edició d'ahir que Garcias va ser destituït per un cas d'assetjament sexual continuat a diverses treballadores del departament d'Acció Exterior, ERC emetia un comunicat per explicar que es va decretar la suspensió cautelar de militància i de tots els seus càrrecs interns. L'episodi, segons el diari Ara, va derivar en un estira-i-arronsa entre Bosch, que va estudiar fins i tot recol·locar a Garcias en un altre càrrec, i la direcció d'ERC, que va acabar exigint al conseller que el destituís, després d'aflorar el testimoniatge d'almenys vuit víctimes. La mà dreta de Bosch feia presumptament un «marcatge constant» a les treballadores del seu equip, ja fos en la seu de la conselleria, en actes o en viatges, amb comentaris, missatges i insinuacions, en els quals insistia a veure's tot sol amb elles, i a les quals es dirigia sovint amb un llenguatge sexista. En un comunicat, la conselleria d'Acció Exterior explicava al matí que «després de rebre informacions sobre actituds masclistes i sexistes d'un treballador eventual del departament, es va impulsar d'ofici una investigació interna per a aclarir els fets». Amb la informació obtinguda de manera «coordinada» amb ERC, assenyala el comunicat, Bosch va destituir a Garcias en considerar que els seus comportaments eren «contraris als valors republicans». Les explicacions, no obstant això, no van convèncer Torra, que ha convocat aquest matí a Bosch per a exigir-li explicacions per la «no activació del protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual». Torra va anunciar a Bosch l'obertura d'una actuació des de la inspecció de serveis de personal de Funció Pública per a aclarir els motius pels quals no es va activar el «protocol obligatori» a la Generalitat i li ha instat a col·laborar en la recerca. L'Oficina del President va destacar que la conselleria no va comunicar el cas a la direcció general de Funció Pública, sota el paraigua del departament que encapçala el conseller Jordi Puigneró, de JxCat.

Els retrets públics a Bosch no només van arribar del Palau de la Generalitat, sinó que també Puigneró va arremetre contra el seu col·lega per haver adoptat decisions «unilaterals», malgrat tractar-se d'un cas que afecta «drets laborals i personals» de treballadores públiques. En plena tensió entre tots dos socis del Govern, a l'espera que Torra anunciï la data de les pròximes eleccions catalanes, les crítiques a Bosch s'han multiplicat des de les files de JxCat. Les diputades Gemma Geis, Aurora Madaula i Laura Borràs van carregat contra Bosch des de Twitter, mentre que la també diputada Elsa Artadi –companya del conseller en la taula de diàleg amb el Govern central– va convocar una roda de premsa per acusar-lo d'aplicar el protocol intern d'ERC i no el de la Generalitat. Bosch va guardar silenci al llarg de la jornada i el seu departament s'ha limitat a publicar un altre comunicat per a informar que ha activat, al costat de la direcció general de Funció Pública, un «procés» d'investigació sobre el cas. Bosch condemnat «rotundament» les actituds masclistes i ha demanat «disculpes pel dolor que hagi pogut provocar aquest cas a les persones afectades i al seu entorn».

En les files d'ERC, segons fonts republicanes, hi ha malestar per la reacció "en tromba" de càrrecs de JxCat davant un cas que, al seu entendre, s'ha resolt "com era degut", amb el cessament de Garcias "fa més d'un mes i mig".

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha defensat l'actuació "contundent" del seu partit i de Bosch, la manera del qual de procedir ha "avalat". Per part seva, la portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, ha exigit a Bosch que doni explicacions "avui mateix" sobre la gestió del cas d'assetjament sexual, igual que el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, que ha reclamat que tots els partits polítics es comprometin a "expulsar el masclisme de les institucions".