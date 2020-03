Els jutjats aplicaran el mateix protocol preventiu que la Generalitat

Els jutjats de Catalunya aplicaran el mateix protocol que la Generalitat per evitar el risc de contagi del coronavirus. Així es va acordar ahir en el marc d'una reunió convocada pel Departament de Justícia per «coordinar esforços preventius» davant possibles escenaris relacionats amb la infecció, segons han informat fonts de l'executiu català. A la trobada hi van assistir, entre d'altres, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús Maria Barrientos, i la degana dels jutjats de Barcelona, Mercè Caso. En concret, la Generalitat ha difós entre el seu personal un tríptic digital datat el 27 de febrer en què explica que és el coronavirus SARS-CoV-2, quan es va detectar per primera vegada, quina simptomatologia presenta o quin és el col·lectiu més afectat, generalment les persones grans o que pateixen altres patologies. També explica la manera com es transmet i quins són els símptomes, així com la manera de prevenir-lo, amb les mesures reiterades de rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó o solucions alcohòliques, tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús i rentar-se les mans de seguida, tapar-se la boca i el nas amb la cara interna del colze en tossir o esternudar.