Rosa Peral afirma que va veure l'altre acusat amb una destral i sang i no va denunciar res per «por» EFE

La guàrdia urbana de Barcelona Rosa Peral, acusada de matar el seu nòvio Pedro Rodríguez, ha declarat aquest dimecres que la nit del crim va veure el seu amant, Albert López, amb una destral a la mà i taques de sang a la cara però en cap moment va sospitar que hagués pogut assassinar la víctima.

Visiblement afectada, en moments crispada i d'altres amb els ulls humits, Peral ha sostingut la seva innocència davant el jurat popular de l'Audiència de Barcelona que la jutja a ella i a Albert López per la mort de Pedro, tots ells membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Segons l'acusació, els fets van passar la matinada de l'1 al 2 de maig del 2017, i, després del crim, els dos acusats presumptament van abandonar la víctima al pantà de Foix, en un cotxe al qual van calar foc.

"El vaig veure saltant la tanca i venint cap a mi amb un tapaboques, uns guants, una motxilla i un pal sobresortint. Es va aixecar la samarreta i em va ensenyar la pistola. Em vaig quedar immobilitzada tot i ser policia (...). Vaig sortir corrent i no vaig pensar en cridar", ha assegurat.

Tal com ha relatat, passada una estona i des del pis superior, on es va refugiar amb les seves filles, va veure que l'Albert era al porxo "amb una destral i taques de sang a la cara", però en cap moment va pensar que podia haver assassinat el Pere.

Rosa ha mantingut així la seva coartada, segons la qual ella ni va veure ni va participar en el crim, sinó que es va limitar a obeir les ordres de l'Albert, que la "va amenaçar" amb una pistola i li va prohibir acudir a la comissaria sota advertència de ferir les seves filles.

Ha subratllat, a més, que no va imaginar que Pedro estigués mort: "No se'm va acudir en cap moment. No em va passar pel cap preguntar si havia matat Pedro. Em sembla inhumà i desproporcional tan sols fer-se una idea així", ha recalcat.

Això malgrat que, ha narrat, Albert va acudir al seu habitatge a les tres de la matinada equipat amb una destral, va veure taques de sang i, quan va marxar, no hi havia ni rastre de Pedro.

A més, d'acord amb la seva versió, l'acusat la va obligar a respondre tots els missatges que arribaven al mòbil de Pedro per fingir normalitat i, la nit de l'endemà, la va forçar a conduir fins a la urbanització on vivia el seu exmarit Rubén per després anar al pantà de Foix i cremar el vehicle de la víctima.

"Vaig veure que s'apropava a mi amb bidons de gasolina. No ho acabava d'entendre. Vaig pensar que anava a per mi i vaig sortir corrent", ha continuat sobre el moment en què Albert, segons la seva versió, es disposava a calar foc al vehicle.

Amb tot, ha garantit que no va ser fins al 4 de maig, quan els Mossos d'Esquadra van acudir a casa per comunicar-li que havien trobat el cadàver de Pedro, que es va adonar que l'Albert l'havia matat: "Llavors pensava que Pedro era viu. potser estava bloquejada i no vaig voler veure-ho ".

Per això, ha negat que ella mateixa participés en un "pla" per acabar amb la vida de Pedro i poder gaudir de la "victòria del seu amor", tal com ha qüestionat el fiscal.

"No tinc cap pla, cap senyal ni res a veure amb aquest senyor o amb el que aquest senyor hagi generat", ha dit en referència a Albert, el qual també l'hauria obligat a netejar el porxo la nit del crim, on s'havia acumulat aigua.

La insistència del Ministeri Públic amb prou feines l'ha fet titubejar durant les més de quatre hores i mitja d'interrogatori, que continuarà demà, tot i que l'ha posat en dificultats en algunes ocasions.

Una d'elles ha estat després de preguntar-li si "tan mala imatge té de la Guàrdia Urbana" que no va confiar en cap dels quinze companys del cos amb els quals va dinar el mateix dia 4 a qui no va explicar res del que havia passat a la recerca d'auxili.

"És una cosa molt greu i no em puc fiar i posar la meva vida ni la de les meves filles en mans dels policies", ha tancat.