Educació no descarta ampliar el tancament d'escoles més de dues setmanes pel coronavirus

El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, no ha descartat que s'hagi d'ampliar el tancament de centres educatius més dies dels anunciats --dues setmanes-, en el cas que el brot de coronavirus s'allargui.

"El tancament de les escoles pel coronavirus és de dues setmanes, però en funció de l'evolució es pot allargar més temps", ha apuntat el conseller en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

També ha explicat que des del departament no es plantegen perllongar el curs escolar: "14 dies de suspensió no ens ho faran perdre (el curs), però sí reprogramar", i també ha dit que no modificaran el període de preinscripció del curs que ve, i que treballen per veure com es podran presentar les sol·licituds

Bargalló ha alertat que alguns col·legis que no depenen de la Conselleria, de titularitat municipal, estan "obligant al professorat a anar" tot i l'ordre de la Generalitat de tancament, i ha recordat que les escoles han d'estar sense activitat i que no ha d'haver professors dins.

Amb tot, ha tancat: "La situació laboral del sector de treballadors de menjadors ens preocupa, però encara més els alumnes que tenen una beca menjador", i ha dit que esperen que els alumnes becats puguin rebre els àpats a través d'alguna solució.