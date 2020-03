Catalunya registra 23 morts i 472 casos nous de coronavirus en 24 hores

Els hospitals de Catalunya es preparen per a una allau de casos greus després de la mort en les últimes hores de 23 persones més que eren a la UCI, una quantitat més elevada que la suma total dels que havien mort des de l'inici de la pandèmia, que ja s'ha cobrat 41 vides a Catalunya.

Per comparar la letalitat d'aquest nou coronavirus, en tota l'epidèmia de grip estacional -des octubre fins a la passada setmana- van morir a Catalunya un total de 45 persones per grip comuna amb patologies greus, cosa que passa cada hivern.

Segons Salut, avui s'han diagnosticat 472 nous casos de SARS-CoV-2, cosa que suma un total de 1.866 contagis positius, dels quals un total de 65 estan en estat greu ingressats a l'UCI.

De total de contagiats a tot Catalunya, 98 són professionals sanitaris.

Segons Salut, en el brot d'Igualada (Anoia), el principal focus de contagi que hi ha a Catalunya, ja s'han acumulat 88 positius per coronavirus SARS-CoV-2, dels quals sis estan greus i 14, amb patologies prèvies, han mort a causa de la Covid-19.

Del nombre total de casos del brot d'Igualada, 48 són professionals sanitaris.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat aquest dimarts que Catalunya necessitarà "centenars" de llits a les unitats de cures intensives i de semiaguts, de manera que la sanitat privada passa ja a ser coordinada pel Govern per fer front a aquestes necessitats.

Davant l'augment de contagis entre sanitaris, Vergés ha anunciat que s'ha canviat el protocol perquè els professionals sanitaris aïllats a casa seva per haver estat en contacte amb infectats puguin tornar a treballar al cap d'una setmana si donen negatiu en la prova de la COVID- 19.

També ha informat que en els pròxims dies Catalunya rebrà sis milions de màscares quirúrgiques i altres elements de protecció individual per als professionals de la salut, unes compres que es van fer abans que el Ministeri de Sanitat assumís les competències en salut de totes les comunitats.

La consellera ha reiterat avui diverses vegades que el més important és que el Govern central decideixi el confinament total de la població de Catalunya, com ja va reclamar la setmana passada el president de la Generalitat, Joaquim Torra.

El cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha reconegut que a Catalunya "no es poden fer proves a tothom, cal reservar-les per a casos especials com el d'Igualada", i ha alertat que si els contagis segueixen augmentant "s'haurà de passar a una fase més restrictiva".

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que està ta confinada asimptomàtica a casa per haver estat en contacte amb un cas positiu de coronavirus, ha demanat que el govern català "intervingui ja" la sanitat privada davant la falta de màscares i tests de virus.

Els hospitals de Catalunya han preparat un pla de contingència per habilitar més places d'UCI en unitats de reanimació i semicrítics davant el creixement dels casos greus de coronavirus que estan atenent, segons ha explicat el cap de la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital de la Mar, Joan Ramon Masclans.

No obstant això, ha alertat de la dificultat d'aconseguir aparells de respiració assistida i de la necessitat d'equips de protecció personal (EPI) per als metges i infermeres.

Mentrestant, Igualada (Anoia) ha intensificat la desinfecció de la ciutat, centrant-se en punts clau com el mercat municipal, l'entorn de l'hospital, els Centres d'Atenció Primària i els vehicles municipals.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha tornat a demanar aquest dimarts a la conselleria de Salut metges i infermers de reforç per a l'hospital de la ciutat, que té prop de 270 professionals aïllats i el personal "està exhaust".

El Consorci Sanitari de l'Anoia, que gestiona l'Hospital d'Igualada, ha defensat la seva actuació davant l'aparició del brot de coronavirus al centre i ha subratllat que les mesures preses per evitar més contagis són "extremes", per tranquil·litzar la ciutadania que hi hagi d'acudir.

La Fundació Arrels ha advertit que la declaració de l'estat d'alarma està dificultant "encara més" la situació de les persones que viuen al carrer, més d'un miler a la ciutat de Barcelona, i ha demanat que s'habilitin hotels per albergar-les mentre duri l'epidèmia.