Cronologia: Tres mesos de coronavirus a Catalunya

Just fa tres mesos, el 25 de febrer, Catalunya registra el primer cas de covid-19. Durant aquest temps, la pandèmia deixa més d'11.000 morts a Catalunya i 64.000 positius. A tot l'Estat, se superen els 28.000 morts i els 235.000 casos. El virus posa en màxima tensió el sistema sanitari i provoca moltes incerteses per al futur. L'estat d'alarma canvia la vida de tothom, amb la població confinada a casa i negocis i centres educatius tancats. Les previsions preveuen una caiguda dràstica de l'economia, l'atur es dispara i més de 700.000 persones es veuen afectades per ERTO. La cultura viu un panorama desolador de cancel·lacions i molts dubtes de com reprendre l'activitat. A poc a poc, les regions van avançant en la desescalada.

Gener

9 de gener: Les autoritats xineses confirmen que s'ha identificat un nou virus com a nou coronavirus.

11 de gener: Anunci del primer mort a la Xina (havia mort el 9 de gener).

24 de gener: Primer cas detectat a França, d'una persona que havia viatjat a la Xina.

30 de gener: L'OMS declara el brot com una "emergència de salut publica a nivell mundial".

31 de gener: Primer cas a Itàlia i a Espanya.

Febrer

12 de febrer: GSMA cancel·la el Mobile World Congress de Barcelona pel risc del coronavirus.

15 de febrer: Primera persona morta pel brot a Europa, un turista xinès contagiat mor a França.

21 de febrer: Detectat un focus a la Llombardia amb més de 60 casos.

22 de febrer: Itàlia registra 2 morts i aplica mesures extraordinàries.

23 de febrer: Itàlia ordena el confinament a les zones afectades.

24 de febrer: La Comissió Europea reclama als estats "coordinació" i "proporcionalitat" abans d'imposar controls fronterers a l'espai Schengen.

25 de febrer: Primer cas de coronavirus a Catalunya, una italiana de 36 anys resident a Barcelona.

29 de febrer: Primera mort als EUA; Itàlia passa dels 1.000 casos.

Març

2 de març: El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) eleva de "moderat a alt" el risc a la Unió Europea.

3 de març: Espanya confirma el primer mort amb coronavirus, un home que va morir a València el 13 de febrer.

4 de març : Itàlia tanca escoles i negocis.

6 de març: Primera mort per coronavirus a Catalunya: una dona de 87 anys amb patologies prèvies mor a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

9 de març: Espanya supera el miler de casos.

11 març: L'OMS declara la pandèmia per coronavirus.

12 de març: La Generalitat confina per un brot de coronavirus la població de quatre municipis de la Conca d'Òdena: Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena. L'Ibex 35 s'ensorra en la pitjor sessió de la història amb una caiguda de prop del 14% en un dia negre per les borses europees.

13 de març: Tanquen les escoles, els instituts i les universitats a Catalunya. També cinemes, teatres, museus, auditoris, biblioteques i monuments històrics. Espanya supera els 4.000 casos positius. Nissan atura la producció a la Zona Franca i Montcada pel coronavirus. Seat anuncia que ho farà el dia 16 de març.

14 de març: El Consell de Ministres aprova el decret l'estat d'alarma a Espanya quan ja supera els 5.700 casos i té 136 morts. Es decreta el confinament de la població i el tancament de bona part de l'activitat industrial, comercial i de restauració. L'OMS diu que l'epicentre del coronavirus és Europa.

15 de març: El govern espanyol posa a les ordres dels consellers de salut totes les instal·lacions de la sanitat privada.

16 de març: Catalunya supera els 1.000 casos positius. L'Estat restableix els controls fronterers terrestres i només deixa entrar a ciutadans espanyols. Seat presenta un ERTO pel conjunt de la plantilla a Catalunya, de 14.800 persones.

17 de març: Espanya superar els 10.000 positius per coronavirus. Els estats de la UE aproven el tancament de la frontera externa durant 30 dies (excepte el Regne Unit i Irlanda). Ja són 13 els estats que reimposen controls fronterers a la UE. Pedro Sánchez anuncia una agilització dels tràmits dels ERTO, garanteix que no descomptin temps d'atur i elimina el mínim de cotització prèvia per cobrar. L'estat exonera les empreses de les quotes de la seguretat social en cas d'ERTO per "alleugerir les càrregues financeres" i recuperar ràpid llocs de feina. També anuncia la mobilització de 200.000 milions d'euros per fer front a la crisi i impulsa una moratòria d'hipoteques per als afectats.

19 de març: El govern espanyol ordena el tancament d'hotels, càmpings i establiments turístics que no tinguin clients allotjats. Nissan presenta un ERTO per més de 3.000 treballadors. El BCE anuncia un programa de compra d'actius per 750.000 milions d'euros. Brussel·les també enterra els objectius de dèficit i deute.

20 de març: Espanya supera les mil morts i frega els 20.000 casos de coronavirus. Catalunya ja suma més de 100 morts i es detecten més de 100 casos positius en residències de gent gran.

22 de març: Obre a Barcelona el primer hotel habilitat per aïllar persones infectades per coronavirus.

23 de març: Es doblen les places d'UCI a Catalunya per atendre els casos greus de coronavirus. L'FMI avisa que la recessió pel coronavirus serà "igual de dolenta o pitjor" que la del 2008. Els ministres de Finances de la UE avalen la proposta de la Comissió de suspendre les regles fiscals de dèficit i deute per permetre als estats gastar tant com calgui per lluitar contra la crisi. Europa supera els 160.000 contagis i s'apropa als 9.000 morts.

24 de març: La fiscalia comença a investigar residències a Catalunya per la gestió de la covid-19. Catalunya supera les 500 morts i frega els 10.000 positius.

25 de març: El Congrés dels Diputats aprova la primera pròrroga de l'estat d'alarma a Espanya. L'Estat supera les xifres oficials de la Xina de morts per coronavirus.

27 de març: Catalunya supera els 1.000 morts per coronavirus i els 14.000 positius. El govern espanyol diu que prohibeix l'acomiadament per coronavirus per potenciar els ERTO i que els contractes temporals no s'han d'extingir.

29 de març: Es posa en marxa una ampliació de l'Hospital Vall d'Hebron en un pavelló municipal. Altres hospitals també tindran extensions en altres espais.

30 març: El govern espanyol restringeix l'activitat dels treballadors de serveis no essencials fins al 9 d'abril. Ofereix un permís retribuït recuperable per als que no puguin anar a treballar.

31 de març: Les universitats i el Govern pacte ajornar la selectivitat a principis de juliol. El govern espanyol anuncia ajuts al lloguer: moratòria de sis mesos als desnonaments, microcrèdits als inquilins i sis mesos de pròrroga pels contractes a punt de vèncer.

Abril

1 d'abril: Espanya supera els 102.000 casos de coronavirus i les 9.000 morts. Catalunya registra més de 2.000 defuncions.

2 d'abril: L'atur registrat a Catalunya al març creix en 21.833 persones, un 5,52% en un mes.

3 d'abril: Govern i universitats acorden mantenir les classes online durant l'abril i el maig.

4 d'abril: Europa supera el mig milió de contagis de coronavirus i s'apropa a les 41.000 morts.

6 d'abril: Les Unitats de Cures Intensives (UCI) arriben al seu pic d'ingressats per covid-19, 1.529. Salut triplica la capacitat d'UCI a Catalunya. El BOE publica l'ordre d'aixecament del confinament perimetral de la Conca d'Òdena i els Mossos desmunten els controls perimetrals.

7 d'abril: El Govern aprova el programa Orfeu per fer un cribratge massiu per detectar la covid-19 amb 170.000 testos en sis setmanes. Catalunya supera els 3.000 morts per coronavirus i s'acosta als 30.000 positius.

8 d'abril: Salut assumeix la gestió de les residències que fins ara estava en mans d'Afers Socials. Als centres per a gent gran ja se superen el miler de morts. Càritas de Barcelona multiplica per tres les peticions d'ajuda social arran de l'estat d'alarma.

9 d'abril: El Congrés dels Diputats aprova la segona pròrroga de l'estat d'alarma a Espanya.

14 d'abril: L'FMI preveu una caiguda del 8% del PIB espanyol el 2020.

15 d'abril: Un canvi de mètode que inclou el registre de les funeràries dispara les dades de coronavirus a Catalunya: 7.097 morts i 39.375 casos positius. Estat i autonomies pacten que tots els escolars passin de curs com a norma general i que la repetició sigui "l'excepció".

16 d'abril: Europa supera el milió de contagis de covid-19 i s'apropa als 90.000 morts. L'OMS veu "evidències" que la pandèmia de la covid-19 a Espanya "clarament" s'està alentint: "Hi ha esperança". La xifra d'afectats per ERTO a Catalunya bat el rècord d'aturats de l'última crisi amb 668.104 treballadors afectats. En les properes setmanes, se superaran de llarg els 700.000 afectats. Molts d'ells, no cobraran a temps.

17 d'abril: Salut afirma que Catalunya va arribar al pic de casos positius el 8 d'abril i d'hospitalitzacions el dia 11.

18 d'abril: Espanya supera les 20.000 morts.

20 d'abril: El preu del petroli dels Estats Units entra en caiguda lliure i cotitza en negatiu.

21 d'abril: Europa ja registra més de 100.000 morts amb covid-19 i supera els 960.000 contagis.

23 d'abril: Sant Jordi digital i d'enviaments de roses i llibres a domicili. Catalunya baixa de les 1.000 persones a l'UCI per primer cop des del 25 de març. Els líders europeus acorden crear un fons de reconstrucció vinculat al pressupost de la UE per rellançar l'economia i demanen a la Comissió Europea que faci una proposta concreta. Es preveu que l'executiu comunitari la presenti el 27 de maig.

25 d'abril: El Congrés dels Diputats aprova la tercera pròrroga de l'estat d'alarma a Espanya.

26 d'abril: Primera mesura de relaxament del confinament: els nens poden sortir acompanyats d'un adult de 09.00 a 21.00, un màxim d'una hora i a 1 quilòmetre de casa.

27 d'abril: Comença a Espanya un estudi de seroprevalença del virus.

28 d'abril: El govern espanyol anuncia un pla de desescalada que inclou quatre fases cap a una "nova normalitat" que situa a finals de juny. Catalunya supera els 10.000 morts. La taxa d'atur durant el primer trimestre se situa en el 10,66% i el nombre de desocupats puja en 5.800 persones fins als 411.600, segons l'EPA.

30 d'abril: El PIB espanyol cau un 4,1% el primer trimestre del 2020 en comparació amb el mateix període de l'any anterior, i un 5,2% en comparació als últims tres mesos del 2019. El Govern anuncia que preveu que el PIB català es desplomi un 8,8% aquest any i que l'atur arribi al 18% en el seu pitjor escenari. Aragonès reclama al govern espanyol la creació d'un fons especial covid amb la transferència de 4.000 MEUR per a Catalunya.

Maig

1 de maig: Les noves previsions del govern espanyol indiquen que l'economia es desplomarà un 9,2% el 2020 i l'atur arribarà al 19%.

2 de maig: Es permet fer esport i passejos d'adults entre les 06.00 i les 10.00 i entre les 20.00 i les 23.00. Les persones de més de 70 anys poden sortir al carrer de 10.00 a 12.00 i de 19.00 a 20.00, i es restringeix la sortida de nens de 12.00 a 19.00. Espanya supera els 25.000 morts. Sánchez anuncia un "fons especial" de reconstrucció de 16.000 MEUR "no reemborsables" per a les comunitats autònomes.

4 de maig: Mascaretes obligatòries al transport públic. Les llibreries s'adapten a l'excepcionalitat i reben els primers clients amb cita prèvia, només un client a la botiga, guants, gel i sense tocar els llibres. La plantilla de Nissan inicia una vaga indefinida durant l'estat d'alarma

5 de maig: L'atur registrat a Catalunya puja en 50.763 persones a l'abril i ja hi ha 467.810 desocupats, un increment mensual del 12,17%. A més, les dades d'afiliacions a la seguretat social apunten a la destrucció de gairebé 90.000 llocs de feina.

6 de maig: El Congrés dels Diputats aprova la quarta pròrroga de l'estat d'alarma a Espanya. La Comissió Europea preveu que l'economia espanyola s'enfonsi un 9,4% el 2020 i que l'atur arribi al 19%.

7 de maig: L'economia catalana cau un 4,6% el primer trimestre en comparació amb l'anterior, la pitjor davallada des del 2000. La caiguda és del 3,9% a nivell interanual.

8 de maig: Cancel·lació del festival Sónar i celebració del Sónar+ al setembre.

11 de maig: El Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran passen a la fase 1 de desescalada. Els CAP comencen a fer proves PCR. Cancel·lació del Primavera Sound i celebració del PrimaveraPro en una edició virtual al juliol.

13 de maig: L'estudi de seroprevalença diu que el 5,9% dels catalans i el 5% de tot l'Estat ha generat anticossos del coronavirus. L'aeroport del Prat registra només 25.307 passatgers a l'abril, una caiguda del 99,4% respecte al mateix mes de l'any anterior. Al Port de Barcelona, les cancel·lacions de creuers des de l'estat d'alarma arriben gairebé a 300.

14 de maig: L'IPC a Catalunya entra en negatiu i se situa en el -0,7%.

15 de maig: El Cruïlla cancel·la l'edició d'aquest estiu i impulsa un festival de petit format al juliol amb concerts diaris. El festival Grec es reformula i acollirà a partir de juliol 80 produccions majoritàriament locals amb reducció d'aforament.

18 de maig: Ponent, les comarques gironines i la Catalunya Central passen a fase 1. Barcelona i l'àrea metropolitana es mantenen en fase 0, però amb un relaxament de mesures. França i Alemanya proposen un fons de 500.000 milions d'euros per rellançar l'economia europea basat en deute emès per la Comissió Europea. Europa supera les 150.000 morts per coronavirus i suma més d'1.300.000 contagis.

19 de maig: Les exportacions catalanes cauen un 13,2% al març i se situen en els 5.570,4 milions d'euros, enfonsant les vendes exteriors del primer trimestre un 3,1%

20 de maig: Educació anuncia un pla per reobrir centres a partir de l'1 de juny en aquelles territoris que estiguin en fase 2. El Congrés dels Diputats aprova la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma a Espanya.

21 de maig: Mascaretes obligatòries al carrer i en espais tancats a partir dels 6 anys si no es pot mantenir la distància. Primera representació teatral després del confinament en un camp de futbol de Corbins.

22 de maig: El Govern descarta posar en marxa la fase 2 del Programa Orfeu perquè el sistema sanitari ja té prou capacitat de fer PCR. El Teatre Municipal de l'Ateneu Igualadí, ciutat que va estar a l'epicentre del brot a la Conca d'Òdena, primer de Catalunya a tornar a aixecar el teló de manera presencial i posa a la venda 30 entrades.

24 de maig: Catalunya registra 11.835 morts i 64.818 positius, segons l'últim balanç del Departament de Salut. A Espanya, segons el Ministeri de Sanitat les defuncions arriben a les 28.752 i els contagis als 235.772.

25 de maig: Barcelona i l'àrea metropolitana entren en fase 1. El Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i l'Aran entren en fase 2.