Buch diu que expulsarà els Mossos de l'agressió racista

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat aquest dimecres que quan tinguin constància dels "noms i cognoms" dels agents que van protagonitzar una suposada agressió racista a San Feliu Sasserra (Bages) n'exigirà l'expulsió "immediata" del cos de Mossos d'Esquadra. Durant la sessió de control al Govern, Buch ha afirmat que exigirà l'expulsió "immediata" tant dels autors de l'agressió com dels qui la van encobrir. "Ni un bri de confiança amb el racisme i la xenofòbia. La meva trajectòria a l'administració ho avala", ha avisat. El conseller ha defensat que va actuar 4 hores després d'escoltar l'àudio de l'agressió per primera vegada i diu que no permetrà que es "malmeti" del nom del cos policial.