Les funeràries reporten 8 nous morts per covid-19 a Catalunya i 193 nous positius testats

Les funeràries catalanes han reportat 8 noves morts per covid-19 a Catalunya en les darreres 24 hores, el mateix número de defuncions que en l'últim balanç del Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes per coronavirus a Catalunya en 12.549. A banda, s'han detectat 193 nous casos positius testats (30 més que ahir divendres) i ja en són 71.220. D'entre les víctimes, 6.849 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (tres més), 4.097 ho han fet en una residència (dues més) i 795 al domicili (igual), mentre que les no classificades per falta d'informació són 808 (tres més). Fins ara hi ha hagut 4.144 persones ingressades greus per coronavirus, set més en les últimes 24 hores, i actualment en són 55, dues menys.



Repunt de 42 professionals de residències aïllats

Salut detalla que s'han comptabilitzat fins avui un total de 39.558 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la covid-19, 54 més en un dia. A més, 819 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació –un repunt significatiu de 42 treballadors més que en l'últim balanç- i, pel que fa a les residències de gent gran, un total de 14.951 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus (155 més). La tendència de víctimes mortals per la covid-19 d'aquesta última setmana de juny es manté per sota de la desena a Catalunya: 7 víctimes el dissabte 20; 3 el diumenge 21; 6 el dilluns 22; 3 el dimarts 23; 1 el dimecres 24 i 4 morts el dijous 25 de juny, unes xifres que poden variar però en les pròximes jornades quan es reporti més informació. Els únics dies de juny en què s'han superat els 10 morts són el 3 (18 finats), el 8 (15) i el 15 (11).



Les 8 noves víctimes: 4 a Barcelona ciutat i quatre a la metropolitana sud

Per territoris, a la ciutat de Barcelona han mort 4.240 persones (quatre més que en l'últim balanç), entre positius i sospitosos, 2.341 en hospitals i centres sociosanitaris, 1.321 en residències, 281 en domicilis i 297 no classificats. A la regió metropolitana nord, hi ha hagut 2.887 morts (mateixa xifra que fa 24 hores), 1.571 en hospitals i sociosanitaris i 1.046 en residències, a banda de 128 no classificats i 142 en domicilis. La xifra total de morts per coronavirus a la regió metropolitana sud és de 2.349 (quatre més) i de 1.571 a la Catalunya Central (els mateixos que fa 24 hores). Es mantenen inalterables les víctimes a les regions sanitàries de Girona (808) el Camp de Tarragona (399), Lleida (210), les Terres de l'Ebre (45) i a l'Alt Pirineu i Aran (30).

Els augments més destacats de nous positius de covid-19 en les darreres 24 hores s'han produït a Lleida (3.200, 68 més), la regió metropolitana nord (17.372, 32 més) i la regió metropolitana sud (13.195, 32 més).