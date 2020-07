La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, creu que també hi ha "massa castellà" al Parlament perquè "la llengua pròpia de Catalunya és el català". Davant els retrets de Ciutadans a les seves declaracions en què deia que de vegades sentia massa castellà a TV3, Vilallonga ha defensat que les llengües pròpies de Catalunya són "el català, l'aranès occità i la llengua de signes catalana". La titular de Cultura ha expressat que aquest concepte de llengua pròpia apareix a l'Estatut "votat per la cambra catalana" i que prové d'un concepte de "sociolingüística, que indica que la llengua pròpia és la desenvolupada en un territori, i a Catalunya la que s'ha desenvolupat és el català".





Ple del Parlament https://t.co/4WqakKeo7H — Parlament de Catalunya (@parlamentcat) July 8, 2020

"Això és el que defensa la Generalitat, que protegeix l'ús de la llengua catalana, i per això està a l'Estatut", ha reblat durant la sessió de control Vilallonga, preguntada per la diputada de Cs Sonia Sierra. La consellera també ha defensat que la llei de la CCMA explicita que el servei públic de comunicació consisteix ai oferir entreteniment de qualitat.Sierra ha criticat que Vilallonga digués que havia fet un "toc d'atenció" a TV3 per sentir-hi "massa castellà" i ha defensat que aquesta llengua és "la llengua materna per la majoria dels catalans". La diputada també ha preguntat, directament, si la consellera creu que hi ha massa castellà al Parlament. Una pregunta que ha provocat la resposta de Villalonga, que ha afirmat que "i tant" que troba que hi ha massa castellà.