El Sindicat d'Infermeres de Catalunya dona suport al distanciament social

El sindicat Infermeres de Catalunya va voler donar suport al confinament de part del Segrià per poder controlar els brots «abans de tornar a viure una situació de col·lapse del sistema sanitari». Al seu parer, el creixement de la corba obliga a prendre decisions sanitàries. «El confinament és una mesura del tot necessària quan hi ha transmissió comunitària i l'aïllament únicament dels casos positius ja no és suficient», va remarcar. Ara bé, també va alertar que cal dotar els centres sanitaris dels professionals i material de protecció necessaris. «No tornarem a tolerar que la Generalitat posi en risc les infermeres i la resta de professionals per una mala gestió de la crisi sanitària i una manca de previsió», va avisar. En aquest sentit, Infermeres de Catalunya va assegurar que donarà suport a les mesures que contemplin aquest confinament, sempre que es facin seguint les recomanacions dels experts en salut pública i reforçant els recursos del sistema sanitari, tant pel que fa al nombre de professionals com a la distribució d'equipament de protecció.