Artadi tanca la porta a una coalició electoral entre JxCat i el PDeCAT

La diputada de JxCat al Parlament Elsa Artadi va tancar ahir la porta a una hipotètica «coalició electoral» entre Junts per Catalunya i el PDeCAT. «A JxCat no hem tingut mai la voluntat d'anar en coalició electoral. Si és l'aspiració d'una altra formació política, té tot el dret, però haurien d'entendre que aquesta no és la voluntat de JxCat», va destacar Artadi.

JxCat va posar en marxa el passat 25 de juliol el seu procés congressual per constituir-se com a partit polític, un procés que culminarà el 3 d'octubre i en el qual participen des de primera línia figures destacades del PDeCAT, com l'expresident Carles Puigdemont o els exconsellers presos Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn. No obstant això, la direcció executiva del PDeCAT, encapçalada per David Bonvehí, rebutja dissoldre's com a organització per integrar-se en la nova formació que impulsa Puigdemont i demana a aquells militants que se sumin a JxCat que tornin el carnet del partit.

Per part seva, l'exconseller Lluís Puig va defensar la creació de JxCat com a partit, després de gairebé tres anys en què ha funcionat com una coalició de partits, dels quals en «bona part» no en vol «saber res». «No tota la vida serem els postconvergents del 3%», va destacar.

Paral·lelament, Carles Puigdemont ha estat escollit nou president de Junts per Catalunya amb el 99,3% dels vots dels afiliats i Jordi Sànchez serà el secretari general de la formació amb el 94,23% dels vots. Les quatre vicepresidències les ocuparan Jordi Turull (93,47% des vots), Elsa Artadi (88,12%), Anna Erra (79,15%) i Josep Rius (73,66%), mentre que David Saldoni serà el nou secretari d'Organització i Teresa Pallarès serà la secretària de Finances. Un total de 2.130 afiliats han participat en aquestes eleccions -un 56,19% del cens-, que s'han celebrat de manera telemàtica.



El PDeCAT manté el projecte

El portaveu del PDeCAT, Marc Solsona, va explicar que segueixen negociant una possible confluència amb JxCat per a les eleccions catalanes sense abandonar el seu propi projecte polític, i en aquest sentit va avisar: «No renunciarem a defensar el que som només per buscar una suma electoral».

D'altra banda, el vicesecretari general de Ciutadans, Carlos Cuadrado, va anunciar que la seva formació oferirà el Partit Socialista i al PP anar en coalició o buscar una altra fórmula electoral similar a les properes eleccions catalanes amb l'objectiu de guanyar l'independentisme.