Resulten contagiats 21 residents i 11 treballadors de la residència privada d'avis El Mirador, a Mataró

Un total de 21 residents i 11 treballadors de la residència d'avis El Mirador de Mataró, de titularitat privada, han resultat contagiats per coronavirus arran d'un brot detectat al centre aquesta setmana, encara que cap d'ells presenta símptomes. La principal hipòtesi és que l'origen del brot es localitzaria en les sortides setmanals d'una resident que necessita anar a l'hospital regularment per sotmetre's a un tractament mèdic i la prova PCR va donar positiva, segons el diari local Capgròs

Fonts de la residència van confirmar que una trentena de persones, de les 220 que freqüenten les instal·lacions, entre residents i personal, han donat positiu en les proves PCR, tot i que són asimptomàtiques. Els treballadors positius de covid-19 han estat posats en quarantena, així com aquells que treballen a la primera planta, a la qual s'ha produït el brot.

Les mateixes fonts van assegurar que l'Agència de Salut Pública de la Generalitat ja ha avalat els protocols de seguretat.

A més, al centre, que tenia les visites limitades des de la pandèmia, s'ha dividit en tres àrees per separar correctament els contagiats, els negatius amb contactes de risc i la resta de gent gran.

Per la seva banda, fonts de l'Ajuntament de Mataró van assegurar que tenen coneixement del brot des de l'inici, que estan duent a terme un seguiment diari de la situació i que estan a disposició de la Generalitat i de la residència per emprendre les mesures necessàries.



Facilitar les visites a geriàtrics

Precisament ahir el Departament de Salut va presentar un nou protocol per a les residències en què un dels canvis principals és facilitar les visites a les residències encara que el municipi tingui un alt risc de rebrot. En aquests territoris, es podran visitar els familiars si la residència no té cap cas de covid-19 (catalogades com a verdes) o ens els espais lliures del virus d'aquells centres que sí que en tenen però estan sectoritzats (taronges). El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va assenyalar que la mesura busca «balancejar» la necessitat de protegir les persones vulnerables amb «el que suposa no poder veure la família» i els «efectes secundaris».