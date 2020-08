El rei de Tailàndia commuta la pena de mort al català Artur Segarra

El rei de Tailàndia ha commutat la pena capital a què va ser condemnat el català Artur Segarra, per l'assassinat el 2016 del seu compatriota David Bernat a Bangkok, per la cadena perpètua, el que aplana una futura extradició.

El Departament de Correccionals ha confirmat avui dilluns a Efe que el català està entre els reus que es van beneficiar del perdó reial amb motiu del 68è aniversari del rei Vajiralongkorn de Tailàndia, que es va publicar divendres passat.

L'indult sobre la pena capital i la imposició de la cadena perpètua obre la porta al fet que el reu, qui porta a la presó des de febrer de 2016, pugui iniciar la sol·licitud de trasllat a una presó a Espanya un cop compleixi al menys vuit anys d'empresonament.

A més, d'acord amb el dictamen dels jutges, el condemnat haurà de tornar a la família de la víctima uns 20.000 euros que va aconseguir sostreure de la targeta de crèdit de la víctima.

El 20 de novembre de 2019 el Tribunal Suprem de Tailàndia va deixar en ferm la sentència i va mantenir la pena de mort contra el català pel segrest, robatori i assassinat premeditat del seu compatriota, entre d'altres delictes.

Segarra, que durant tot el procés judicial va mantenir el seu al·legat d'innocència, va confessar per primera vegada, el 23 de desembre de l'any passat, ser l'autor del crim en una carta per demanar clemència al monarca i evitar la seva execució.

El convicte va admetre en la missiva, a la qual va tenir accés en exclusiva Efe, que la nit del 19 de gener de 2016 va matar el Bernat al reaccionar de manera violenta durant una abrupta baralla amb la víctima, tot i que va evitar pronunciar-se sobre el que va succeir després de l'assassinat.

Segons les investigacions acceptades per la Justícia, Segarra va planejar el segrest de Bernat amb l'objectiu d'apropiar-se dels diners que la víctima tenia en un compte bancari a Singapur, abans d'assassinar-lo entre el 26 o 27 de gener, esquarterar el cadàver i llançar-lo al riu que creua Bangkok.

Entre les indagacions hi ha la compra abans del crim d'un congelador per guardar el cos sense vida o el lloguer d'una casa als afores de Bangkok on va amagar part del material utilitzat en l'assassinat.