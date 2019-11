Tailàndia ratifica la condemna de mort per al català Albert Segarra

El català Artur Segarra ha escoltat amb resignació i impassible com un tribunal d'última instància ha ratificat aquest dimecres la seva condemna a mort després de ser trobat culpable com a autor de l'assassinat premeditat del seu compatriota David Bernat el 2016 a Bangkok.

"No és una sorpresa", ha dit el convicte en declaracions a Efe sobre la decisió de la justícia tailandesa i s'ha lamentat que en la seva opinió "no ha estat un judici just" davant la falta de testimonis directes de l'assassinat.

Segarra, amb un aspecte envellit després de passar una mica menys de quatre anys entre reixes, s'ha senyat, ha sospirat diverses vegades i ha citat "Mateu 6, 9-13" (els versets del Nou Testament que contenen el "Pare Nostre") abans d'aixecar-se per escoltar la decisió del Tribunal Suprem de Tailàndia.

"A falta de testimonis oculars, les proves presentades són consistents per demostrar la culpabilitat de l'acusat. Ell va cometre el segrest i assassinat de manera premeditada amb la intenció de robar els diners a la víctima", ha dit el magistrat durant una breu lectura de la sentència, que deixa en ferm la condemna.

El condemnat ha estat declarat culpable en tres ocasions de segrest i assassinat al gener del 2016 del també català David Bernat, que va aparèixer esquarterat al riu Chao Phraya, que travessa Bangkok.

Segons la sentència, Segarra va retenir la víctima durant set dies a l'apartament que tenia llogat a Bangkok, on les autoritats van trobar rastres de sang de la víctima i que s'identifica com el lloc del crim.

El condemnat va fugir a Cambodja, on va ser detingut el 7 de febrer i lliurat l'endemà a les autoritats tailandeses i des de llavors roman entre reixes.

El Tribunal Suprem ha estimat aquest dimecres com a bones les imatges captades per càmeres de seguretat i les proves d'ADN presentades per la policia que apunten Segarra com a únic responsable del crim, entre d'altres indagacions que es troben en la investigació.

El jutjat també ha trobat culpable Segarra de 12 delictes més, entre ells segrest, tortura i robatori.

En la mateixa línia de la decisió i càstig que un tribunal de primera instància i un tribunal d'apel·lacions van dictaminar a l'abril del 2017 i juny del 2018, respectivament.

El català, que manté la seva innocència, es troba internat al penal de màxima seguretat Bang Kwang, al nord de Bangkok, les condicions del qual, segons ha dit, són molt dures a causa de la massificació, la falta de menjar i falta d'higiène.

Després de la lectura de la condemna, el tribunal li ha indicat a Segarra que pot sol·licitar a la Casa Reial de Tailàndia un perdó reial per commutar la pena capital per la cadena perpètua.

L'advocat defensor del català ha confirmat a Efe que tenen fins al 20 de gener per presentar la petició de la mesura de gràcia.

Una súplica que Segarra afirma serà el seu següent pas, per a més endavant demanar el trasllat a una presó espanyola.

Per sol·licitar aquesta extradició a Espanya, el pres ha de complir al menys vuit anys de condemna, retornar a la família de la víctima els diners sostrets i esperar que les autoritats acordin una sèrie de condicions perquè el reu compleixi el seu càstig.

Més de 500 presos es troben al corredor de la mort a les presons de Tailàndia, l'última execució data del juliol del 2018 quan es va aixecar una moratòria en els ajusticiaments que havia durat més de nou anys.