Barcelona homenatja amb silenci i clavells blancs les víctimes del 17-A

Un minut de silenci, entre clavells blancs i El Cant dels Ocells, va ser el sobri però emotiu homenatge amb què Barcelona va retre homenatge ahir a les víctimes dels atemptats del 17 d'agost de 2017, en el tercer aniversari d'un atac gihadista que va deixar 16 morts i més de 140 ferits.

Una cinquantena de familiars de morts, ferits i testimonis presencials dels atemptats van presidir la cerimònia, amb les autoritats i representants polítics en un discret segon pla, sobre el mosaic del Pla de l'Ós de Joan Miró on el terrorista Younes Abouyaaqoub va aturar la seva furgoneta després de sembrar la Rambla de cadàvers. La pandèmia no va impedir la commemoració dels atemptats, amb els quals fa tres anys el terror gihadista colpejava per primer cop a Catalunya, però va obligar a adaptar la cerimònia a les mesures de seguretat, de manera que els assistents duien les preceptives mascaretes i guardaven les distàncies de seguretat.

No van faltar els qui, també en silenci, no van poder reprimir les llàgrimes a l'evocar aquella fatídica tarda de fa tres anys, quan Abouyaaqoub va irrompre amb una furgoneta en una Rambla plena de turistes i zigzaguejar a tota velocitat durant 800 metres, fins deixar 15 morts i almenys 130 ferits.



Commemoració austera

El terrorista de la Rambla, abatut quatre dies més tard, assassinava després un jove per robar-li el cotxe en el seu intent de fugida. I, ja de matinada, cinc membres de la cèl·lula, armats amb ganivets i destrals, provaven de segellar una nova matança a Cambrils (Baix Camp), on abans de morir tirotejats pels Mossos van matar un transeünt i van ferir a una dotzena de persones.

Després d'un primer aniversari del 17-A en què les desavinences polítiques van precedir l'homenatge, l'Ajuntament de Barcelona va apostar per segon any consecutiu per un breu i auster acte de record, on només les notes d' El Cant dels Ocells, interpretat al violoncel per una jove alumna del proper Liceu, van acompanyar un silenci carregat de tràgics records.

Representants de les víctimes van dipositar les seves corones de flors als peus del mosaic de Miró i, després, ho van fer les autoritats amb els clavells blancs que duien a la mà: el president de la Generalitat, Quim Torra, els presidents del Congrés i del Parlament, Meritxell Batet i Roger Torrent, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Els van seguir una àmplia representació de la Generalitat, amb el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, la consellera de la Presidència i portaveu, Meritxell Budó, el d'Interior, Miquel Buch, i la de Justícia, Ester Capella.



Cossos de seguretat

Posteriorment, van ser membres dels cossos i forces de seguretat i emergències que, uniformats, van afegir flors als testos instal·lats a manera d'altar. Des de la presó de Lledoners on compleix condemna pel procés, el que va ser conseller d'Interior el 17-A, Joaquim Forn, va expressarper Twitter el seu suport als familiars de les víctimes i el seu reconeixement als Mossos i als cossos de seguretat i emergències «per l'actuació aquells dies».

El solemne silenci de l'acte només es va veure interromput per algunes veus que clamaven «saber tota la veritat», lema que lluïen diverses de les víctimes en les seves samarretes, en el marc de la campanya impulsada pel pare de Xavier Martínez, un nen de tres anys mort en els atemptats.

La campanya reclama que s'aclareixin les connexions de l'imam de Ripoll i cervell dels atemptats amb el CNI, unes sospites alimentades per uns suposats contactes d'aquest amb agents policials -mentre va estar empresonat a Castelló per tràfic de drogues, entre 2012 i 2014- que comparteixen sectors de l'independentisme. Per la seva banda, Vox es va desmarcar de la resta de partits i va citar els mitjans a la fi de la cerimònia per denunciar, en boca del seu diputat al Congrés Ignacio Garriga, la «complicitat» de l'Administració amb els atemptats, al permetre que «l'islamisme radical» s'instal·li a Barcelona per la «invasió de la immigració».



A les portes del judici

La causa judicial pels atemptats del 17-A ha deixat en portes del judici els tres únics supervivents de la cèl·lula terrorista: Mohamed Houli Chemlal -supervivent de l'explosió d'Alcanar-, Driss Oukabir, al nom del qual es va llogar la furgoneta utilitzada en l'atropellament massiu, i Said Ben Iazza, acusat de facilitar la furgoneta frigorífica en què transportar material per als artefactes.

L'imam i un altre dels seus sequaços van morir la vigília del 17-A, quan per efecte de la calor va saltar pels aires la casa d'Alcanar on la cèl·lula emmagatzemava els artefactes explosius amb els quals planejava un gran atemptat, previsiblement a la Sagrada Família.