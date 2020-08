Una trentena de persones es concentren contra les mascaretes a les portes de la catedral de Barcelona

Una trentena de persones s'han concentrat, aquest dissabte a la tarda, a les portes de la catedral de Barcelona per mostrar el seu rebuig a l'ús de les mascaretes, seguint els passos de la protesta negacionista de la pandèmia que es va fer a Madrid fa tot just una setmana. Segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona a l'ACN, fins al lloc de la concentració, no comunicada, s'hi ha desplaçat la Guàrdia Urbana, que han requerit als manifestants que es posessin la mascareta. Davant la negativa de part d'ells, afegeixen les mateixes fonts, s'han aixecat un total de 27 denúncies: 19 per desobediència, una per falta de respecte a l'autoritat, quatre per no dur mascareta i tres per dur-la mal posada.