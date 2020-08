La Fiscalia Anticorrupció investiga la CUP per despeses de l'1-O

La Fiscalia Anticorrupció ha obert una investigació a la CUP per dues partides pressupostàries destinades a la campanya del referèndum independentista de l'1 d'octubre de 2017, va informar el partit en un comunicat difós ahir.

La Fiscalia «ha posat la mirada en el pressupost i la despesa d'aquella campanya» i, en concret, en les dues partides amb un cost de 168.666,63 euros, va explicar la CUP a través de les seves xarxes socials.

La formació va precisar que aquestes partides fan referència a la publicació i presentació del llibre Referèndum 2017: la clau que obre el pany i el vídeo Ara comença el Mambo.

Després del testimoni de diferents proveïdors de la formació durant la campanya pel referèndum, ahir el fiscal va citar a declarar com a investigat un membre del Secretariat Nacional (el nom del qual la CUP no vol revelar) durant aquest període.

La investigació està en fase de diligències per part de la Fiscalia i, quan finalitzi, decidirà si arxiva el cas o el presenta davant un jutge que, si veiés indicis de criminalitat, iniciaria un procés judicial contra la CUP.

En conseqüència, «existeix la possibilitat que hi hagi una imputació contra persones concretes que van formar part del Secretariat Nacional o del grup parlamentari entre 2016 i 2017», va resoldre.

Per la seva banda, la CUP va reivindicar ahir el seu «paper clau» en la celebració de l'1-O, enfront de la investigació per malversació per destinar a la campanya del referèndum dues partides del pressupost del grup parlamentari que sumen 168.666 euros.



«Ho tornaria a fer»

Segons fonts de la formació, un dels membres del Secretariat Nacional de la CUP el 2017 , en la declaració de l'exmembre del Secretariat investigat, va exposar quin és el funcionament intern de la formació i va adduir que totes les decisions es prenen de forma assembleària. Davant la investigació iniciada per la Fiscalia, la tinent d'alcalde de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) i portaveu de la CUP, Núria Gibert, va reafirmar el «compromís ferm» de la seva formació amb el referèndum, i va reivindicar la seva «participació i paper clau» en l'1-O i en la «campanya d'agitació popular» per a la seva celebració.

«És evident que ens trobem davant d'una nova mostra de la judicatura de l'Estat espanyol de criminalitzar l'independentisme i perseguir la voluntat política d'un poble a prendre partit i autodeterminar-se», va mantenir Gibert, que va proclamar que la CUP «ho tornaria a fer». L'exdiputada de la CUP en el Parlament Eulàlia Reguant va acusar l'Estat de construir un «judici polític» contra els anticapitalistes.



Suport del sobiranisme

Els altres sectors sobiranistes i d'esquerres van donar ahir suport a la CUP. El president del Govern, Quim Torra; el vicepresident, Pere Aragonès, JxCat, ERC, comuns, Òmnium i ANC van criticar a Twitter aquest nou «atac». «Cada persecució ens ha de trobar junts, ferms i sense fissures sempre», va piular Torra. Aragonès va contraposar la situació dels cupaires amb la de Joan Carles I.