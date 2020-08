El ministre de Consum: «La taula de diàleg s'ha de reunir com més aviat millor»

El ministre de Consum i líder d'Esquerra Unida, Alberto Garzón, va afirmar que la taula de diàleg amb la Generalitat s'ha de reunir»com més aviat millor» i va defensar que és «important». Garzón va esperar que «no estigui en l'ànim de JxCat defugir-la» perquè no és una qüestió que «permeti aquests jocs de cintura». En una entrevista Garzón va remarcar que la taula de diàleg és un «primer pas» que cal fer per molt que no sigui una «panacea». «Si comencem a defugir el diàleg, estem alimentant una nova onada de confrontació que crec que pot tenir alguns beneficiaris però són comptats amb els dits de les mans», va dir. Segons Garzón, la trobada és «compatible» amb la lluita contra el coronavirus.

D'altra banda, sobre la negociació per als Pressupostos Generals de l'Estat, Garzón va afirmar que amb qui Unides Podem estarà «més còmode» és amb els socis d'investidura, però va dir que cal «gestionar qualsevol situació» en cas que no vulguin donar-hi suport. En aquest sentit, va reiterar que no té «cap inconvenient a parlar amb Cs».