Detingut a Vila-seca per matar el company de la seva exparella

Els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 38 anys per un assassinat comès presumptament aquesta passada matinada a Vila-seca, a l'interior d'un domicili ubicat al carrer Santiago Rossinyol, una zona residencial. La víctima és un altre home una mica més jove, 31 anys d'edat. Tots dos són de nacionalitat espanyola.

Sobre les dues de la matinada, un veí va trucar al 112 per avisar que havia detectat la presència d'un home que havia creuat per l'interior de la seva parcel·la privada del jardí. En arribar al lloc dotacions de la policia local i dels Mossos, una dona d'una casa situada no gaire lluny va cridar l'atenció dels agents. En aquest segon domicili els policies van trobar el cadàver. Hi havia una tercera persona a la casa: un home que presentava taques de sang. La dona va explicar als investigadors que el mort era la seva parella sentimental actual i que l'altre home era la seva exparella, amb qui havia estat fins fa poc més d'un mes, segons fonts consultades per El Periódico. Tots els indicis apunten que l'exnòvio de la dona és l'home que va ser detectat de matinada per veïns del carrer saltant d'un jardí a un altre fins al domicili d'ella. Així va accedir a l'habitatge, per la part posterior, per sorprendre la parella, que dormia en una de les habitacions. Un cop allà, presumptament, l'agressor va clavar un ganivet a l'abdomen a la víctima que va acabar amb la seva vida. Agents de l'Àrea d'Investigació Criminal van acabar arrestant l'exnòvio per un delicte d'homicidi i instrueixen unes diligències que estan sota secret de sumari per ordre judicial.