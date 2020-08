La crisi entre PDeCAT i JxCat creix amb una allau de baixes de càrrecs

La crisi entre el PDeCat i JxCat s'ha intensificat aquest diumenge amb l'anunci de més abandonaments en el partit demòcrata de càrrecs de Junts arran de la demanda interposada pels exconvergents per presumpta apropiació de la marca JxCat registrada per l'expresident Carles Puigdemont.

El PDeCat va anunciar ahir que ha emprès accions judicials contra JxCat, la nova marca registrada per Puigdemont, fugit a Bèlgica, perquè consideren que "no es va dur a terme correctament", cosa que ha originat que molts militants amb càrrecs de JxCat hagin decidit trencar el seu carnet del PDeCAT per, ja sense embuts, embarcar-se en el projecte de Puigdemont.

L'exconseller Lluís Puig, fugit a Bèlgica, ha estat l'últim a anunciar que abandona el PDeCAT perquè considera que les "decisions preses per l'Executiva" del PdeCAT "no s'adapten al mandat de l'Assemblea ni de el Consell Nacional de transitar cap a JxCat" .

També han anunciat que deixaran de ser associats del PDeCAT al voltant de mig centenar de regidors de JxCat de 16 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, que se sumen als cinc senadors de JxCat que ahir van anunciar la seva baixa del PDeCat després que el partit presidit per David Bonvehí decidís portar el tema de la marca als tribunals.

Els regidors del partit de Puigdemont que han anunciat avui la seva sortida consideren "inadmissible" que la direcció del PDeCAT, a la qual titllen de "autoritària", hagi portat a JxCat als tribunals pel tema de la marca quan la seva "voluntat", argumenten els primers, era la de "sumar" i "fer més àmplia la majoria independentista".

"Una vegada més, s'ha tornat a prendre una decisió de gran importància sense consultar als associats i associades del PDeCAT, generant de nou una situació de menyspreu i autoritarisme per part de la direcció actual d'el partit", denuncien aquests regidors en un comunicat .

Critiquen, a més, que Bonvehí està duent a terme des de fa mesos reunions amb alcaldies i grups municipals "d'esquena" als càrrecs comarcals.

En la mateixa línia es van pronunciar ahir els cinc senadors de JxCat quan van anunciar la seva baixa del PdeCAT. Van criticar "la deriva que està prenent el partit" i van lamentar que la direcció "no respecti" els acords assolits en el si de la formació.

Al desembre de 2019, van recordar, el PDeCAT va decidir "transitar cap JxCat" i per això van considerar "intolerable" que aquest partit ara anteposi "els tribunals per davant del diàleg", decisió sobre la qual diuen no haver estat "consultats ni informats".

Tot i que es mantenen en silenci, entre el grup dirigent de l'acabat de fundar partit JxCat també hi ha nombrosos associats del PDeCAT, des del propi Puigdemont fins els presos independentistes Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull, així com els consellers Damià Calvet, Jordi Puigneró o Àngels Chacón.

Quan va donar a conèixer ahir les seves accions judicials, el PDeCat va defensar que la formació i l'expresident Puigdemont i el nou secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, havien acordat que el futur de les sigles de Junts es decidirien conjuntament i no de forma unialteral.

El desacord agreujat ara va prendre ja caire de ruptura quan el 10 de juliol es va oficialitzar un canvi en el registre de partits que va fer que les sigles JxCat, fins llavors en mans del PDeCAT, passessin a ser controlades per persones de la confiança de Puigdemont.

Fins ara, JxCat s'ha utilitzat com a marca electoral i és el nom de grups parlamentaris diversos -els de Parlament, el Congrés, el Senat o l'Ajuntament de Barcelona, per exemple-, però mai no ha concorregut a les eleccions com a partit.

El món posconvergent -és a dir, Puigdemont i el seu entorn i el PDeCAT- deien buscar des de fa mesos la manera d'encaixar per concórrer de nou junts a les properes eleccions, però el moviment de l'expresident de fer-se amb les sigles de el partit JxCat -una de les principals bases negociadores del PDeCAT fins a aquest moment- ha comportat que l'assumpte sigui ara difícil de reconduir.

Abans de l'enrenou causat per portar el cas als tribunals, el PDeCAT va convocar els periodistes a una roda de premsa que es durà a terme demà a les 12.30 hores.

Puigdemont i figures rellevants de JxCat -més enllà de les que han anunciat que abandonen el PDeCAT- han optat de moment per mantenir-se en silenci, igual que el compte de Twitter d'aquest nou partit, sense activitat des del 28 d'agost passat.

El coordinador nacional d'ERC i vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha preferit al seu torn no entrar en polèmiques alienes i s'ha limitat aquest matí a mostrar el seu "respecte als processos interns de cada formació".

Puigdemont no ha dit fins ara que vagi a abandonar la militància d'aquest partit, de què participa des de la seva joventut, anys abans que deixés de dir-se Convergència.

El PDeCAT, per la seva banda, haurà de decidir si concorre o no a les propera eleccions catalanes i, en cas que decideixi fer-ho, si opta per presentar-se en solitari o intenta sumar forces amb altres actors com el recentment creat Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), encapçalat per la també exdirigent del PDeCAT Marta Pascal.

Si finalment el registre de la marca Junts es posa en dubte judicialment, també ho faria el camí congressual de la nova marca de Puigdemont, que no s'anava a completar fins al 3 d'octubre.