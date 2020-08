Veïns de Torrefarrera prohibeixen pintar un mural amb dones nues besant-se

Els veïns d'un edifici de Torrefarrera (Segrià) han prohibit a l'artista lleidatana Cristina DeJuan seguir pintant un mural a la seva paret mitgera perquè apareixen "imatges massa explícites per als nens" de dones nues besant-se.





L'artista, una de les participants en el festival d'art urbà i grafitis Street Art de Torrefarrera, ha denunciat, en declaracions al diari "Segre", el que considera una "censura" de la seva obra i ha deixat a mig pintar el mural, escrivint en lletres grans: "Aquesta obra ha estat censurada. Visca l'amor! Visca la llibertat!.L'artista va començar a pintar el mural, que portava per títol 'Love is Love', fa una setmana dins de la seva participació al festival convidada pel consistori, però quan alguns veïns de la finca van veure que apareixien dones nues, algunes besant-se, li van demanar que no continués.DeJuan ha explicat al diari lleidatà que fa dies que estava "batallant" amb les pressions dels veïns propietaris de l'immoble perquè consideren que els dibuixos "no són apropiats per als nens" i que ahir va decidir aturar el seu treball i finalitzar-escrivint el lema reivindicatiu.L'artista, que ha lamentat que "en ple segle XXI els artistes hàgim de viure aquest tipus de censures", ha rebut avui el suport d'un centenar de veïns de la vila que s'han concentrat davant del mural, al carrer Val d'Aran de la localitat, per reivindicar la llibertat artística de l'autora.L'alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, ha declarat a el Segre que assumeix "l'error de no demanar abans les obres que es farien" i ha recordat que en les anteriors edicions un jurat professional triava els murals, però que aquest any van contactar amb artistes de Lleida i van confiar en el seu criteri.Latorre ha assegurat que l'"ajuntament no té vocació de censura" i ha apuntat que és la comunitat de veïns propietària de l'edifici on s'estava pintant el mural què "no la troba adequada".L'alcalde ha explicat que han ofert a l'artista altres tres parets alternatives al municipi perquè pugui plasmar la seva obra mural amb el mateix contingut.