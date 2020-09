Cs insisteix en la necessitat d'una aliança electoral amb PPC i PSC

El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, va insistir ahir en una hipotètica aliança electoral dels taronges amb PSC i PPC «per permetre un altre govern que afavoreixi la tornada d'empreses». En un vídeo publicat a les xarxes socials, Carrizosa va assenyalar que no s'ha de descartar Catalunya com a seu de l'entitat resultant entre Caixabank i Bankia, però va considerar que ha d'haver-hi un executiu «més amigable per a totes aquestes empreses que van creure que a Catalunya no podia haver-hi futur». «Per coses així hem d'estar units els constitucionalistes, per permetre un altre govern que sí que afavoreixi la tornada d'aquestes empreses», va afegir.

D'altra banda, la presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, assistirà demà a Barcelona a una reunió del Comitè Permanent del partit amb motiu del tercer aniversari de l'aprovació al Parlament de les anomenades lleis de desconnexió, el 6 i 7 de setembre de 2017, per proclamar la república catalana per la via del referèndum unilateral.

Segons va informar ahir la formació taronja en un comunicat, a la reunió també hi assistiran el candidat a la Generalitat i la portaveu al Parlament, Lorena Roldán, i posteriorment Arrimadas es reunirà amb el grup parlamentari.

Des de Cs van recordar que, des del Parlament, Arrimadas «va liderar, al costat de Carlos Carrizosa, José María Espejo-Saavedra i altres diputats, la defensa de la democràcia espanyola, l'Estatut i la Constitució davant el separatisme».

Després d'aquesta reunió, Arrimadas i Carrizosa oferiran una roda de premsa «per commemorar al costat dels demòcrates l'aniversari d'uns dies nefastos per a milions de catalans, en què el constitucionalisme va ser capaç d'unir-se per intentar frenar el cop».



«Defensar els drets de tots»

Cs també va destacar «la importància de seguir defensant els drets de tots els catalans al marge d'ideologies, en un moment tan excepcional en què el separatisme segueix sense aparcar la seva obsessió nacionalista, així com la necessitat que Catalunya tingui un Govern que posi fi al procés».

Arrimadas va assegurar en una entrevista a El País que el Govern central no hauria de tractar qui va donar un cop d'estat com si fossin representants de Catalunya deixant de banda l'altra part dels catalans».