Catalunya suma 1.214 casos i 24 morts en el darrer balanç de Salut

Catalunya va sumar ahir 1.214 nous casos de covid-19 tenint en compte totes les proves, segons el Departament de Salut. La xifra de casos és de 138.345. Des de l'inici de la pandèmia han mort 13.093 persones, 24 més que en el darrer balanç. D'aquests finats, 10 han estat a la ciutat de Barcelona i 6 a la regió metropolitana nord. Els ingressats als hospitals pugen en 22 persones i són ara 690 en total. D'aquests, 123 estan a l'UCI, la mateixa xifra que dissabte.

Segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot es consolida per sota dels 200, ja que ahir va disminuir gairebé sis punts situant-se en 180,88. Entre els dies 13 i 19 d'agost, aquest indicador estava en 187,43 (per sobre de 100, el risc de rebrot es considera alt), mentre que durant la setmana del 20 al 26 d'agost va passar a 214,11, superant el pic de finals de juliol que va ser de 202,93. Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), baixa de la barrera de l'1 i se situa en 0,98. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada ja transmet el virus a menys d'una persona (dada clau per frenar la propagació de la covid-19). Entre els dies 13 i 19 d'agost, la Rt a Catalunya era d'1,11, mentre que durant la setmana del 20 al 26 d'agost va créixer fins a 1,14.De fet, el President de la Generalitat, Quim Torra, va celebrar aquesta dada amb un missatge a Twitter, on afegia: «Però us demano un darrer esforç: som a una setmana de l'inici escolar. Màximes prevencions, reunions de menys de 10 i eviteu desplaçaments innecessaris».

Des de l'esclat de la pandèmia s'han registrat 16.079 casos confirmats per PCR a les residències, 33 més en comparació amb l'últim balanç. Si es tenen en compte la resta de proves, la xifra s'eleva a 17.631 (38 més). Des del març, fins a 6.458 persones que vivien en residències han mort (10 més reportades en les últimes hores). D'aquestes defuncions, 2.136 s'han produït en centres hospitalaris o sociosanitaris, 4.157 en residències, 98 en domicilis i 67 no es poden classificar per falta d'informació.