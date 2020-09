L'exalcaldessa de Figueres, cessada com a número 2 d'Empresa

El nou conseller d'Empresa de la Generalitat, Ramon Tremosa, va cessar l'exalcaldessa de Figueres, Marta Felip, com a número dos del departament. Al seu lloc hi va situar Jordi Cabrafiga, que fins ara era cap de gabinet de la consellera de Presidència, Meritxell Budó, com a secretari general.