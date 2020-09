Catalunya registra 16 morts i torna a pujar el risc de rebrot i la propagació del coronavirus

Catalunya va sumar 1.268 nous casos de covid-19 confirmats per PCR, elevant la xifra total als 127.027, segons l'últim balanç del Departament de Salut. Són 298 positius més que els reportats dijous. La xifra de casos amb totes les proves és de 150.809 (1.383 més). Des de l'inici de la pandèmia, han mort 13.221 persones per coronavirus a Catalunya, setze més que en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals pugen a sis persones i ara n'hi ha 768. D'aquests, 135 estan a l'UCI, un més que dijous.

Segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot segueix per sota dels 200, però puja lleugerament en 24 hores després de diversos dies a la baixa. Entre els dies 25 i 31 d'agost, aquest indicador estava en 202,81 –per sobre de 100, el risc de rebrot es considera alt. Durant la setmana de l'1 al 7 de setembre va baixar a 185,58 i ara (setmana del 8 al 14 de setembre), se situa en 151,13, unes centèsimes més que dijous (150,91).

Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), segueix per sota d'1, però encara molt a prop, en el 0,91. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada transmet el virus a menys d'una persona –dada clau per frenar la propagació de la covid-19. Entre els dies 25 i 31 d'agost, l'Rt a Catalunya era d'1,04, mentre que durant la setmana de l'1 de setembre al 6 va ser d'1. Quant casos confirmats per PCR, durant l'última setmana s'han registrat 6.128 casos, una xifra inferior als 7.063 positius detectats la setmana anterior. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies se situa en 79,88 per cada 100.000 habitants. La setmana del 25 d'agost, la taxa marcava 99,51 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la de l'1 de setembre se situava en 92,06. Al llarg de la darrera setmana s'han fet 86.638 proves PCR a tot el territori, de les quals un 7,69% han sigut positives. La mitjana d'edat dels casos positius és de 39,58 anys.

D'altra banda, el Govern va decidir allargar una setmana més les restriccions aplicades a Reus per contenir el brot de la covid-19. La nova resolució del Govern incorpora algunes especificitats respecte als centres escolars i les activitats socioeducatives i extraescolars, per permetre els desplaçaments necessaris. Més enllà d'això, es manté la recomanació a la població de quedar-se a casa i relacionar-se només amb el grup de convivència habitual. Continua també el 50% d'aforament en interiors de bars i en terrasses. En les activitats culturals l'aforament és del 50%, i en el cas dels actes religiosos, l'assistència màxima ha de ser del 33%.