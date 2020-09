El Parlament rebutja unes eleccions immediates amb el «no» d'ERC i CUP

El Parlament va rebutjar ahir tres propostes de resolució presentades pel PSC-Units, CatECP i el PPC per reclamar al president de la Generalitat, Quim Torra, que convoqui eleccions. Tot i rebre el suport de socialistes, comuns, populars i Cs, les iniciatives no van ser aprovades pels vots en contra que van formular els partits independentistes. JxCat i ERC es van oposar a les tres resolucions mentre que la CUP es va abstenir a la de CatECP i va votar «no» a les del PSC-Units i PPC. Els socialistes i els comuns demanaven a la cambra que Torra convoqués eleccions «de manera immediata» i els populars les reclamaven amb «brevetat».

Tot i que públicament els republicans reclamen a Torra que consensuï amb ells la data dels futurs comicis i que els cupaires fa setmanes que demanen un avançament electoral, ambdues formacions van impedir que prosperessin les demandes del PSC-Units, CatECP i el PPC. De fet, la portaveu republicana, Marta Vilalta, ja havia dit durant el debat que s'oposarien a aquestes propostes perquè busquen «desgastar el Govern». Cs, en canvi, que fa mesos que esquiva demanar eleccions al·legant la difícil situació provocada per la pandèmia de covid-19, hi ha votat a favor.



«No hi ha delicte»

El Parlament també va rebutjar l'enjudiciament i la possible condemna del president de la Generalitat, Quim Torra. La cambra ha donat llum verda a una proposta de resolució conjunta dels grups de JxCat, ERC i la CUP-CC. La resta hi ha votat en contra. El ple també va manifestar que els fets pels quals s'acusa Torra «no són constitutius de cap delicte». La cambra també es va solidaritzar amb el president «per haver defensat les institucions catalanes, la llibertat d'expressió, la llibertat dels presos i exiliats i el dret a l'autodeterminació». En un altre punt, el Parlament va manifestar la «desproporció» i «indignitat» del judici i el titlli de «polititzat».

El ple també va condemnar la «repressió reiterada» contra els tres darrers presidents de la Generalitat -Artur Mas, Carles Puigdemont i el propi Torra.

Així mateix, el Parlament veu «necessari» que es modifiqui el delicte de sedició en una reforma del Codi Penal. Mitjançant una proposta de resolució dels comuns, la cambra catalana es va mostrar partidària d'aquest canvi que permetria alliberar els polítics presos. El ple de la Cambra va tombar una proposta de resolució transaccionada per CatECP i la CUP-CC que proposava instar el Govern a rebutjar les condicions acordades pel Consell Executiu del 3 de març de 2020 pel qual s'ordena a l'Institut Català del Sòl l'adquisició i posterior alienació, per adjudicació directa, dels terrenys pel projecte de Hard Rock.

El text va tenir només els vots a favor de comuns i anticapitalistes, JxCat hi va votar en contra, i Cs, ERC i PPC s'hi va abstenir. El text també proposava que la cambra instés el Govern a no formalitzar l'acord on l'Incasòl avançarà 96 milions d'euros dels 120 milions totals de l'operació.