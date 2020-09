Torra recomana no viatjar a Madrid i planteja més mesures

El president de la Generalitat, Quim Torra, recomana no viatjar a Madrid excepte que sigui per un cas excepcional i amb mesures de prudència. Així ho va dir en un acte amb la Creu Roja. A més, el cap de l'executiu va avançar que el Govern s'està plantejant ampliar mesures de restriccions a Catalunya com tancar parcs infantils per evitar aglomeracions i va demanar que es redueixi el «ritme social». Torra va explicar que ha parlat amb AENA i Renfe perquè es facin controls de temperatura a les persones que vinguin de la comunitat de Madrid. Així mateix, va explicar que es reunirà amb el gremi de restauradors per fer incidència en l'obligatorietat de l'ús de la mascareta a les terrasses i va dir que només s'ha de treure en el moment de consumir.