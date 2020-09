Les dades epidemiològiques de Catalunya s'estabilitzen després de dies a l'alça

Ahir Salut va notificar 1.106 nous casos confirmats per PCR de COVID-19 i el total es va elevar als 134.346. La xifra de casos amb totes les proves és de 158.832 (1.179 més que dijous). Des de l'inici de la pandèmia han mort 13.284 persones per coronavirus a Catalunya, una més que en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals pugen en una persona i ara són 772, dels quals 137 estan a l'UCI, tres menys que dijous.

Segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot es manté per sobre de 200 punts i és molt alt però ha baixat respecte a dijous. Entre l'1 i el 7 de setembre aquest indicador estava en 187,34 –per sobre de 100, el risc de rebrot es considera alt. Durant la setmana del 8 al 14 de setembre va baixar a 160,01 i ara –setmana del 15 al 21 de setembre–, se situa en 204,81, uns dos punts menys que el darrer balanç.

Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), es manté en 1,21. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada transmet el virus a més d'una persona –dada clau per frenar la propagació de la COVID-19. Entre l'1 i el 7 de setembre, l'Rt a Catalunya era d'1,01 i durant la setmana del 8 al 14 de setembre va ser de 0,93.

Respecte als casos confirmats per PCR, durant l'última setmana s'han registrat 6.941 positius, una xifra superior als detectats la setmana anterior. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies se situa en 90,47 per cada 100.000 habitants. La setmana de l'1 de setembre, la taxa marcava 92,81 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la del 8 de setembre se situava en 85,22.

Pròrroga de mesures a Reus

D'altra banda, la secció tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ratificat la pròrroga i la modificació de les mesures per frenar l'expansió de la COVID-19 al municipi de Reus que el DOGC va publicar ahir El Procicat va anunciar dimecres que les restriccions es mantindrien almenys durant set dies. Tot i això, ha introduït alguns canvis, com l'increment de l'aforament fins el 50% en els actes religiosos i fins el 70% en les activitats culturals artístiques i musicals. Tot i això, la interlocutòria recorda la recomanació a la població de romandre al seu domicili i limiti la circulació pels espais públics respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva.

Finalment, com a bona notícia l'Hospital Universitari Santa Maria de Lleida va donar ahir l'alta a l'últim pacient amb coronavirus. La primera setmana d'agost ja va tancar una de les dues plantes reservades a coronavirus i ara ho fa la segona