Puigdemont, sobre la inhabilitació de Torra: «De destitució en destitució fins a la república final»

L'expresident Carles Puigdemont ha denunciat que amb la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, "un Estat corromput" està "decidint en nom dels catalans". "Un Estat corromput des de la Corona fins a la judicatura continua decidint en nom dels catalans", ha dit l'expresident en una piulada després que el Tribunal Suprem hagi confirmat per unanimitat l'any i mig d'inhabilitació a Torra per no retirar la pancarta per la llibertat dels presos de la façana de la Generalitat. "Una vegada més, l'Estat espanyol interfereix en les nostres institucions democràtiques. De destitució en destitució fins a la república final. Al teu costat, president", ha apuntat Puigdemont.





