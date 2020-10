Budó, després que Torrent situï les eleccions el 14F: "No és normal la manca de comunicació entre Govern i Parlament"

La portaveu i consellera de Presidència en funcions, Meritxell Budó, ha lamentat la "manca de comunicació entre Govern i el Parlament" després que el president de la cambra, Roger Torrent, hagi situat les eleccions el 14 de febrer en una entrevista a 'Rac1'. Des de 'SER Catalunya', Budó ha admès que "concretament" no sabia que aquesta era la data que estava sobre la taula, tot i que "els terminis anaven per aquí". "Segurament no és normal que hi hagi hagut aquesta manca de comunicació, i crec que en aquest sentit tindrem les explicacions oportunes de per què ha estat així", ha afegit.

Budó també ha expressat que aquestes eleccions "també s'han de llegir de forma plebiscitària" i ha demanat que l'independentisme sigui capaç de sumar més del 50%. Per tot plegat, ha emplaçat a treballar "per una estratègia conjunta" entre les forces independentistes "per veure com es culmina el procés d'independència".

La consellera també ha rebutjat la moció de censura a Calonge, on JxCat, PSC, PP i Republicans han expulsat ERC-Avancem de l'alcaldia del municipi, que ostentava Miquel Bell-lloc (ERC). "Des de Junts no donem suport a aquesta moció de censura", ha reblat.