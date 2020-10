Argimon veu «inoportuna» la vaga a la primària i no es mostra disposat a negociar

El secretari de Salut Pública i gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS), Josep Maria Argimon, veu la vaga a l'atenció primària convocada pel sindicat Metges de Catalunya per la setmana que ve «absolutament inoportuna» per la situació de pandèmia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Argimon va admetre ahir que l'atenció primària necessita una «transformació» però va rebutjar parlar de «maltractament», com sosté el sindicat, i si bé va assegurar que estan oberts al diàleg al voltant d'una mesa sectorial, no es va mostrar disposat a negociar davant d'una amenaça de vaga. Argimon va reconèixer que, en el desconfinament -encara no havia estat nomenat secretari de Salut Pública-, no hi havia «un sistema de rastreig suficient i potent, engreixat».

El doctor Argimon va reconèixer que la situació en què es troba l'atenció primària és «molt tensa» i de «cansament», però va defensar que «no s'està descuidant», després que Metges de Catalunya hagi convocat una vaga als CAPS de l'ICS de quatre dies, del 13 al 16 d'octubre. Argimon va criticar que el sindicat plantegi una aturada «al mig d'una pandèmia» i ha recordat que, a més, la setmana que ve tenen previst començar la campanya de vacunació de la grip.

El director gerent de l'ICS va sostenir que les negociacions s'havien de fer fer en el marc d'una mesa sectorial i no de forma individual amb un sindicat davant d'una convocatòria de vaga. Argimon també va afirmar que «no és cert» que no s'hagi complert l'acord de sortida de vaga del 2018, com ja va manifestar l'ICS.

Un sistema de rastreig insuficient

Preguntat sobre què podia estar fallant a l'estat espanyol perquè sigui el país europeu que més està patint la segona onada de la covid-19, Argimon va destacar diversos factors, entre els quals un sistema de rastreig que no era «suficient»: «Això va fer que els brots que sortien estaven menys controlats». Un altre dels elements, va dir, és una manera de viure que és «sana i saludable» però que en moments de pandèmia no ho és tant, amb referència a la poca distància física de la cultura mediterrània. El doctor Argimon va lamentar l'enfrontament polític a l'hora de contenir la pandèmia, preguntat per la situació a Madrid: «No vull banalitzar la política, però de vegades els polítics banalitzen la política. El que fan és pati de col·legi». També va assenyalat la necessitat de prendre decisions quan les taxes de contagi són altes i va insistir que s'ha de treballar per no confinar de nou la població.