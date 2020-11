La família d'Helena Jubany critica la «deixadesa» judicial i policial en la reobertura del cas

Quatre mesos després de la reobertura de les actuacions per investigar l'assassinat d'Helena Jubany, el desembre de 2001, encara no s'ha fet cap nou pas als Jutjats de Sabadell que doni esperances a la família que el cas finalment es resoldrà. L'acusació particular acusa de "deixadesa" tant el Jutjat de primera instància número 2 de Sabadell com la Policia Nacional, que actua com a policia judicial en aquest cas. L'advocat de la família, Benet Salellas, considera "molt greu" que no hi hagi "interès" a l'hora d'investigar un assassinat. En aquest sentit, Salellas reclama un relleu en el cos policial designat per investigar el cas per evitar que gairebé dues dècades després torni a "triomfar la impunitat".

"Fa quatre mesos i no ha passat res. Estem decebuts", es lamenta el germà de la víctima, Joan Jubany, que assegura que la situació que viu la família aquests dies contrasta amb l'"esperança" que es va generar quan el jutge va acordar la reobertura del cas: "Confiàvem que s'obriria una investigació a fons i les proves hi són, però la policia no és receptiva a investigar".

L'advocat de la família detalla que l'única diligències acordada fins al moment ha estat que tornin a prestar declaració davant el jutge els testimonis que proposa l'acusació i que ja han declarat davant notari. Tot i això, encara no hi ha data perquè ho facin després que se suspengués la primera data proposada per un problema informàtic.

El germà d'Helena Jubany, Joan Jubany, i l'advocat de la família, Benet Salellas, davant els Jutjats de Sabadell · ACN

Salellas explica que també es va demanar aprofundir en la investigació i que s'empri la tecnologia actual per poder aclarir un cas que ja es va tancar en fals una vegada. En aquest sentit, l'advocat no entén com un jutjat civil, com és el cas del número 2, no destini mitjans a "l'única causa penal" que té: "Sembla que ningú tingui interès a l'hora d'investigar".

L'advocat recorda que malgrat la reobertura posa el comptador a zero per al principal sospitós, Santi Laiglesia, si la instrucció no avança, el desembre de 2021 l'assassinat prescriuria per a qualsevol persona relacionada amb el cas que no hagués estat ja investigada en la primera instrucció. "Es perd la possibilitat de portar a judici a altres corresponsables del crim", avisa

El cas d'Helena Jubany

Helena Jubany va morir la matinada del 2 de desembre de 2001, després de dos dies desapareguda. El seu cos va ser llençat des d'un terrat, completament nu i ple de cremades. La mort de la jove, a més, està envoltada de molts misteris. Tres mesos abans del crim, per exemple, Jubany va rebre dos anònims acompanyats de begudes adulterades amb somnífers.

Els principals sospitosos van ser amics de Jubany de l'entorn la Unió Excursionista de Sabadell, d'on la jove també era sòcia. A més, a l'edifici on es va trobar el cos hi havia el domicili de dos dels principals sospitosos, Montserrat Careta i Santi Laiglesia. Careta va arribar a entrar a presó provisional com a possible autora de l'homicidi, però es va acabar suïcidant a la cel·la.

També va entrar a presó Ana Echaguivel, com a còmplice d'assassinat, però va acabar posada en llibertat. El jutge va concloure que no existien indicis suficients per imputar-li l'homicidi. També va quedar lliure de responsabilitats Santi Laiglesia, que tot i que se'l va investigar, mai va arribar a ser detinguts per aquests fets.