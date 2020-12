Els quatre lleons del zoo de Barcelona van tenir coronavirus el mes passat

Els quatre lleons del zoo de Barcelona van donar positiu per coronavirus al novembre. "Per ells era com un refredat, veiem que estaven tossint, vam haver d'estar-hi al damunt i al final gràcies a tot ja estan curats", segons ha avançat a Betevé el director en funcions del zoo, Juli Mauri. Ha explicat que aquests han estat els únics animals de les instal·lacions que han tingut la covid-19 i que duen a terme un "seguiment constant" dels animals a través de tests d'antígens i serològics. Juli ha dit que "els animals poden tenir covid i el poden transmetre" però "no el poden transmetre al públic" perquè "necessites un contacte molt estret i les instal·lacions són hipersegures", ha afegit.

