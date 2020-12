Aragonès alerta de possibles col·lapses a qualsevol àmbit i demana prudència

El vicepresident del Govern en funcions de president, Pere Aragonès, va fer ahir una crida a la «responsabilitat» de la ciutadania per evitar que es repeteixin les aglomeracions viscudes als eixos comercials de les ciutats durant aquest pont de la Puríssima. El també coordinador nacional d´ERC va desvincular els col·lapses urbans del tancament dels centres comercials: «L´oferta ?comercial del país és molt àmplia i, per tant, hi ha possibilitats de concentració en qualsevol ?àmbit», va apuntar en una atenció als ?mitjans. Aragonès va defensar les mesures i el calendari previstos al pla de reobertura, i va apel·lar a la «màxima prudència» de la gent a l´hora de fer les compres de Nadal durant aquests dies. «De la nostra manera de fer ara en depèn allò que passarà per Nadal», va ??sub?ratllar a preguntes de la premsa sobre si caldria reconsiderar les mesures del pla de desescalada. A més, va insistir que la planificació està feta sobre criteris sanitaris.

Pel que fa al sector de l´oci nocturn, Fecasarm va assegurar que el Govern s´ha compromès a ampliar els ajuts al sector. En una reunió que diverses patronals van mantenir amb representants dels departaments de Salut, Interior i Empresa, el Govern els va indicar que els locals amb menys de 10 treballadors que havien sol·licitat 6.000 euros podran demanar-ne 4.000 més, i les empreses de més de 10 treballadors que n´havíen sol·licitat 9.000 podran reclamar-ne 11.000 més. El sector, segons Fecasarm, ha perdut ja uns 3.000 milions d´euros després de nou mesos sense facturar.

La patronal subratlla que aquest augment no requereix d´una nova convocatòria, la qual cosa implica que s´accelerarà el cobrament dels ajuts. Segons Fecasarm, el Govern ha promès que en els nous pressupostos hi hauria més ajudes.