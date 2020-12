Vergés avisa que poden haver-hi noves restriccions «impopulars»

La consellera de Salut, Alba Vergés, avisa que les noves restriccions que ha d'anunciar el Govern en les pròximes hores i a les portes de les celebracions de Nadal podrien ser "impopulars". Tot i això demana que ningú s'ho prengui com un "càstig". L'epidèmia, recorda Vergés, "va de mobilitat i d'interacció social i és en base a això que ens haurem d'anar movent". La consellera també ha insistit que, independentment de les mesures que s'acabin aprovant, cal reduir al màxim les interaccions socials fora de la bombolla de convivència per evitar situacions de "risc", tant si és Nadal com si no. En aquest sentit, el vicepresident, Pere Aragonés, demana a la ciutadania "més responsabilitat individual i col·lectiva que mai".

