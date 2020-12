Badalona i Palau-solità i Plegamans donen sèries del segon premi

El segon premi de la rifa de Nadal, el 06095, va repartir 15 sèries a Badalona i 10 a Palau-solità i Plegamans. Les 15 sèries a Badalona es van vendre a l'administració de loteria número 34, situada al centre comercial Màgic, que va repartir un total de 18,7 milions d'euros. I les 10 de Palau-solità i Plegamans es van vendre a l'administració de loteria número 1 a l'avinguda de Catalunya, 217 (12,5 milions repartits). També es va vendre una sèrie del 06095 a les localitats de Vallirana, Barcelona i Lleida. Està dotat amb 125.000 euros el dècim, 1.250.000 la sèrie. El premi va ser dels últims a sortir. Es va tancar quan passaven nou minuts de la 1 del migdia.

L'administració de loteria del centre comercial Màgic de Badalona estava satisfeta però els seus propietaris van lamentar que només havien pogut vendre dues de les 15 sèries que tenien perquè el centre ha estat tancat vuit setmanes per les restriccions per la covid-19 en el moment de més vendes de l'any. «Vam obrir el dia 14 després de vuit setmanes tancats i abans d'ahir vam intentar vendre una mica de tots els números que teníem per donar algun premi», va afegir el Miguel, copropietari de l'administració junt amb l'Anna, la seva germana. Tot i l'alegria de repartir un segon, asseguren que tenen un sentiment és «agredolç» perquè ha estat un any molt dur i complicat.

Els germans, una mica aclaparats per la presència de mitjans de comunicació, van lamentar que aquest any han perdut el 60% de les vendes per culpa de les restriccions i que esperen que l'alegria de repartir un premi tant important, encara que hagin hagut de tornar 13 sèries, «els ajudi a remuntar».

El Miguel va explicar que ja van repartir un cinquè premi de la rifa de Nadal el 2015, però que enguany tot ha estat diferent per culpa de la covid-19. «És molt trist. Només has de veure com està el centre comercial amb tots els bars tancats», assenyala. Els dos germans esperen que «la pandèmia els doni un respir» i que en vista al sorteig de Reis puguin recuperar una certa normalitat i vendre el que no han venut pel de Nadal.

D'altra banda, ni el 38341 ni el 75981, quarts premis de la Rifa Extraordinària de Nadal, han recalat a Catalunya i únicament s'ha venut un dècim de l'últim número a Creixell (Tarragonès).

L'Estanc de Creixell, un estanc situat al centre d'aquesta localitat tarragonina, va vendre un únic dècim, per màquina, del 75981, de manera que la persona afortunada obtindrà 20.000 euros, segons va explicar a Efe la responsable d'aquest establiment, Montserrat Boronat.

El cinquè que va afavorir més Catalunya va ser el 28674, del qual l'administració de loteria La Bruixa d'Or de Sort va vendre venut 30 sèries (1,8 milions d'euros) i l'administració de loteria número 16 del carrer Sants de Barcelona va repartir 600.000 euros. Uns altres 1,6 milions va deixar el 86.986 amb dues sèries venudes a l'Hospitalet de Llobregat i dècims solts repartits a Barcelona, Caldes d'Estrac, Reus i Valls, a banda dels premis a les comarques gironines. A Badalona també es van vendre dues sèries del 43831 (120.000 euros); Valls va repartir 17 sèries del 31.617 (1.020.000 euros); i la Llagosta i Vielha van repartir 120.000 en dues sèries del 37023.

També 5 sèries del cinquè premi, el 86986 van anar al bar Nou Somni de Cornellà de Llobregat, situat davant mateix del centre comercial Splau i del camp del RCDE Espanyol. Molts treballadors d'una empresa propera, GrupoValle van ser els afortunats. Una treballadora va explicar que al voltant d'una setantena de treballadors van resultar agraciats i va expressar la seva alegria per aquest fet inesperat.