Argimon aposta ara per replantejar la mobilitat i un tancament comarcal «efectiu»

El secretari de Salut Pública, el doctor Josep Maria Argimon, creu que s'haurà de replantejar la mobilitat «en algun moment o altre» davant de la situació actual de la covid-19 a Catalunya. Ahir, en una entrevista a Rac1, Argimon va apostar per mesures «generals per a tot el territori i un perimetratge comarcal que sigui efectiu», que permeti anar «a una altra comarca per raons essencials i no per anar a segones residències». Amb tot, no va voler entrar a especular sobre eventuals noves restriccions a l'espera que s'anunciïn, si calen, el dia 28, data fixada pel Govern per a la revisió de les mesures. Argimon va advertir que la situació actual, amb més de 12.000 casos a la setmana i 332 pacients a l'UCI, és «poc sostenible» per al sistema sanitari.

El doctor Argimon va afirmar que la incidència del coronavirus a la Cerdanya i el Ripollès és «molt elevada» i, preguntat per si es pot atribuir a la mobilitat del pont, va respondre que «fa quinze dies les xifres eren quatre vegades menors». El secretari de Salut Pública va recordar que la mobilitat és la responsable de la propagació del virus: «Ho sabem i ho repetim, sempre és mobilitat».

Per això va demanar restringir la mobilitat «al màxim» i, preguntat sobre per què no ho fa el Govern, va justificar que són «decisions complexes» i que en tot cas serà el dilluns 28 de desembre quan s'anunciaran eventuals noves restriccions.

El secretari de Salut Pública va justificar el perimetratge de la Cerdanya i el Ripollès per la situació epidemiològica, però no es va mostrar partidari d'anar confinant més comarques, sinó de mesures «generals per a tot el territori».

El gerent de l'hospital de Campdevànol, Joan Grané, creu que el tancament perimetral del Ripollès «arriba tard» perquè l'evolució de la pandèmia a la comarca ha empitjorat molt des de l'octubre, tenint en compte que, segons el gerent, l'obertura de la Puríssima «no ha ajudat». Malgrat tot, va assegurar ahir que la situació a l'hospital no ha variat en els últims 10 dies. El centre va detectar un brot ara fa tres setmanes i, des de llavors, només ingressa malalts amb covid-19, i els no positius els trasllada a Olot o Girona. Actualment tenen 25 pacients amb coronavirus i 20 treballadors afectats d'una plantilla de 215. Grané creu que l'obertura per la Puríssima va afectar negativament i subratlla que els treballadors «estan molt cansats». Des de l'inici de la pandèmia, a l'hospital de Campdevànol han mort 28 pacients.