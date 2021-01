Mor un home de 90 anys en l'incendi d'un habitatge de Sant Boi de Llobregat

Un home de 90 anys ha mort aquest dissabte al matí en un incendi a un habitatge del carrer de Viladecans de Sant Boi de Llobregat. El foc ha cremat una habitació d'un dels pisos dels baixos de l'edifici i el fum s'ha escampat per l'escala de l'edifici. De les tres persones que residien dins del pis, dues han pogut sortir soles i han resultat ferides lleus per inhalació de fum. El tercer ha estat rescatat pels bombers en estat crític i ha estat traslladat a l'Hospital Moisès Broggi, on ha acabat morint. En l'incident hi han treballat quatre dotacions de bombers.