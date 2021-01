La Generalitat reconeix falta de previsió en la vacunació

La conselleria de Salut ha administrat només el 10% de les 60.000 dosis de la vacuna rebudes contra la covid-19. El Departament ho atribueix a un retard en l'arribada de les neveres que la farmacèutica Pfizer recomana per transportar els vaccins fins als centres - atrapades al túnel de Calais durant el tancament fronterer amb el Regne Unit- i a la lentitud en rebre les autoritzacions per ser vacunat. En el cas de les residències de gent gran, cal el consentiment de familiars, un fet que alenteix encara més el procediment. Segons han indicat fonts de Salut a l'ACN, les neveres ja han arribat i a partir de la setmana que ve s'incrementarà el ritme. Altres comunitats de l'Estat i països europeus han experimentat retards similars.

A tot això, s'hi afegeix el fet que Pfizer va lliurar un dia més tard del previst una de les remeses. En un comunicat, Pfizer Espanya va explicar que va ser informada diumenge passat per la seva fàbrica de Puurs (Bèlgica) del retard en l'enviament a vuit països europeus, entre ells l'estat espanyol.

Fins aquest diumenge, ja s'han vacunat 7.774 persones. A partir d'ara, i segons ha avançat TV3, a partir d'ara també vacunarà els festius.

En una entrevista a la televisió pública, la directora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, ha reconegut: van ser "massa optimistes en els terminis temporals" i no van "tenir en compte aquesta setmana de preparació". Cabezas ha atribuït la lentitud a la "complexitat" organitzativa de la campanya i ha admès que segueixen mancant efectius sanitaris per completar els equips de vacunació.

El departament de Salut ha admès lentitud en la campanya de vacunació contra la covid-19 i ha anunciat que a partir d'ara també vacunarà els festius. "L'estratègia és no perdre professionals dels equips d'atenció primària dels hospitals i per això hem establert les jornades complementàries", ha detallat. Aquestes jornades complementàries suposen que els professionals sanitaris dediquin hores extra a la seva jornada laboral per la campanya de vacunació, que requereix 500 efectius cada setmana.

Segons Cabezas, la vacuna és "segura i eficaç" però posa "en escac la logística del sistema" sanitari. Amb tot, l'objectiu de Salut és que aquesta setmana sí que es puguin administrar les 60.000 dosis previstes. "Aspirem a posar totes les vacunes que ens arriben i, si en sobren, hem de tenir reserves", detalla.