Argimon aposta per mantenir les restriccions «uns dies més»

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, aposta per mantenir les restriccions vigents «alguns dies més» si bé la decisió final encara no està presa i s'estudiarà en les properes hores. Segons Argimon, encara que es pugui frenar la corba l'objectiu és reduir «clarament» la taxa d'infecció i aturar els ingressos hospitalaris. En aquest sentit, Argimon va avisar ahir que els malalts que ingressen a l'UCI i a planta seguiran augmentant, i per això va considerar «convenient» que es prorroguin més dies les mesures actuals, que inclouen el confinament municipal. Sobre les eleccions del 14-F, Josep Maria Argimon va afirmar que fer unes eleccions «no és la millor decisió» des del punt de vista epidemiològic però va recordar que no és Salut qui ha de decidir-ho.

El secretari de Salut Pública va explicar que per primera vegada en un mes s'ha trencat la tendència de positius detectats per tests d'antígens i és menor a fa una setmana si es comaparen les dades d'aquest dimarts amb el mateix dia la setmana passada. Per això, i pel fet que no s'hagin observat més pneumònies, Argimon va parlar «d'optimisme moderat». En qualsevol cas, va afegir que cal esperar a veure les dades d'avui i demà per veure si es manté i l'objectiu marcat s'aconsegueix.

Al ritme actual de contagis, va apuntar Argimon, en dues setmanes s'arribarà a la mateixa situació que el punt més àlgid de la segona onada, uns 30.000 infectats a la setmana. Amb tot, Argimon, va matisar que no s'ha produït una «explosió» a causa de les festes de Nadal sinó que l'epidèmia segueix creixent de la mateixa manera que ho fa des del pont d'octubre.

Salut ha fet 235.000 proves diagnòstiques fins ara, amb un total de 1.600 positius. Dues terceres parts de les proves s'han fet amb tests d'antígens. D'altra banda, sobre el cribratge amb PCR d'automostra als centres educatius, se n'han fet 12.500 entre dilluns (5.500) i dimarts (7.000). D'aquestes, ja es coneix el resultat de 1.600 amb 54 positius, un 3,4%. Argimon va valorar el resultat com a «alt».

Finalment, Sobre la possibilitat que se celebrin eleccions el 14-F Argimon va afirmar que «no és la millor decisió» des del punt de vista epidemiològic però va recordar que no és Salut qui ha de decidir-ho.