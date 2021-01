«La llei no preveu ajornar les eleccions i no es poden canviar les regles a mitja partida»

Professor de Dret Administratiu de la UdG. Aguirre sosté que sense el consens que hi va haver a Galícia i el País Basc per suspendre les eleccions durant la primera onada de la pandèmia és gairebé impossible que es pugui evitar la celebració del 14-F, sobretot perquè la legislació electoral no ho preveu

Es poden ajornar les eleccions?

La llei electoral espanyola, i crec que cap altra, preveu aquesta possibilitat. Ni l'ajornament ni la suspensió. I és lògic, perquè si això fos possible deixaries en mans de la discrecionalitat del govern de torn la suspensió d'un procés electoral.

Al País Basc i Galícia ho van fer durant la primera onada del coronavirus.

És cert, però era clar que era una actuació al marge de la llei, i en un context diferent de l'actual, en ple confinament. A diferència del que passa a Catalunya, allà hi va haver consens polític i no hi va haver recursos ni batalla jurídica. El context és molt diferent.

O sigui, que tindrem eleccions el 14-F.

Crec que sí. Per una banda, perquè el PSC les vol fer i el PP manté una posició ambigua. I PSOE i PP nomenen el 80% dels membres de la Junta Electoral Central. Per altra banda, fa pocs dies, la JEC, quan va ser qüestionada sobre la possibilitat d'excloure els majors de 60 anys de les meses electorals, va establir que no podia canviar el que la llei electoral preveu. Això anticipa que probablement decidirà no suspendre allò que específicament no està previst a la llei. Altra cosa seria que hi hagués consens polític.

Ha faltat previsió a l'hora de preveure unes eleccions en plena pandèmia? Què s'hauria d'haver fet?

Personalment soc contrari a suspendre un procés electoral que ja està en marxa. No es poden canviar les regles del joc a mitja partida. Fa molts mesos que sabíem que hi havia un context de pandèmia i que a Catalunya se celebrarien eleccions. El legislador estatal podia haver previst una disposició específica a la llei electoral, i no ho va fer. I el legislador català podria haver desenvolupat una llei electoral pròpia que té pendent des de fa 40 anys.

Potser demana massa. El que no han fet en quatre dècades no ho faran en pocs mesos.

No feia falta abordar tot el règim electoral ni el tema de la representativitat, que és el més complex. Però si que s'hauria pogut fer una legislació ad hoc que contemplés el context de pandèmia. D'altra banda, el govern hauria pogut convocar anticipadament les eleccions. Però es va optar per l'opció que les eleccions arribessin al febrer. Interrompre el procés actual és complexe des del punt de vista de la legitimitat democràtica. A Portugal les celebraran i tenim el precedent recent dels Estats Units.

Si el Govern decideix l'ajornament. Qui podria presentar recurs?

Com que s'està afectant el sufragi passiu com el sufragi actiu, tant partits polítics com qualsevol elector estan legitimats per presentar-lo. Pensi que en aquestes eleccions hi ha molts partits que s'hi presenten a través del sistema d'avals (Junts, Primàries, PNC,...). Si hi ha una nova convocatòria electoral canvia el cens i per tant hauran de tornar a iniciar el procés. Aquells que han passat per poc el tall poden tenir dubtes de si tornaran a obtenir els avals i poden plantejar un recurs.