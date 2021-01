Salut comença a administrar la segona dosi de la vacuna de Pfizer

El Departament de Salut ha començat aquest diumenge a administrar la segona dosi de la vacuna de Pfizer contra la covid-19 a persones que ja havien rebut la primera el passat 27 de desembre, quan els primers vials van arribar a Catalunya. Aquest cop, però, la primera persona en ser vacunada ha estat de l'Alt Pirineu i no de l'Hospitalet. Leocàdia Penya, de 85 anys i usuària de la residència de gent gran Nostra Senyora de Ribera de la Pobla de Segur, ha estat la primera catalana a tenir ja al seu cos les dues dosis de la vacuna contra el coronavirus. Després d'ella, ha rebut la segona dosi la directora del centre, Rosa Vilanova.

Inicialment, Salut preveia que aquesta segona dosi de la vacuna de Pfizer comencés a administrar-se aquest dilluns als mateixos llocs on es va posar la primera el dia 26. Però per sorpresa s'ha anunciat aquest diumenge al matí que a la Pobla de Segur s'avançaria, donat que des d'avui ja es podia punxar aquest segon vaccí en haver passat el temps reglamentari des del primer. Segons el departament, l'Alt Pirineu i Aran comença aquest diumenge per motius logístics i la resta de regions sanitàries iniciaran les segones dosis el dilluns.

A la Residència Nostra Senyora de Ribera de La Pobla de Segur han rebut la segona dosi, doncs, 59 residents i 21 treballadors del centre. Aquest és el primer dels 14 centres residencials de gent gran, discapacitats i salut mental que en la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran rebran la segona dosi de la vacuna en les properes setmanes, de la mateixa manera que ho faran les residències de la resta de regions de tot Catalunya.