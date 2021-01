El TSJC manté cautelarment les eleccions catalanes del 14-F

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la suspensió del decret del Govern que ajornava les eleccions catalanes al proper 30 de maig, amb el que provisionalment els comicis es mantenen el 14 de febrer.

En una interlocutòria, la sala contenciosa del TSJC ha decidit mantenir les mesures cautelaríssimes que va dictar dimarts passat, per les quals suspenia l'ajornament electoral, a l'espera de resoldre en la seva sentència, que dictarà abans del proper 8 de febrer, sobre els recursos presentats contra el decret del Govern.

De moment, la sala ha comunicat únicament la fallada de la seva resolució, que serà redactada en les properes hores i donada a conèixer previsiblement demà, i ha advertit que els eventuals recursos que es presentin contra aquesta no tindran efectes suspensius.

D'acord amb el criteri de la Fiscalia, la secció cinquena de la sala contenciosa del TSJC s'ha reafirmat en la seva decisió de suspendre el decret del Govern que deixava sense efecte la convocatòria electora del 14F per la crisi sanitària derivada de la pandèmia de coronavirus.

Per raons d'urgència, la sala ha decidit escurçar els terminis previstos per a la tramitació de les demandes contra el decret -presentades per un particular i diverses formacions polítiques extraparlamentàries-, de manera que la sentència es notificarà abans del 8 de febrer, probablement amb la campanya electoral ja iniciada.

Per aquest motiu, s'ha donat a les parts quatre dies de termini per presentar els seus informes, en comptes dels vuit que estableix la llei, amb la finalitat de poder dictar sentència en les properes setmanes.

A diferència de les mesures cautelaríssimes del passat dimarts, aprovades de forma urgent sense tenir en compte la postura de les parts, el TSJC ha decidit avui mantenir la suspensió del decret del Govern una vegada llegits els informes de la Fiscalia i del Govern sobre l'assumpte.

La Generalitat ha apurat el termini establert pel TSJC i, aquest mateix matí, ha presentat les seves al·legacions en defensa del decret d'ajornament de les eleccions del 14F i tres informes que justifiquen posposar els comicis fins al 30 de maig.

Un dels informes està signat pel director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Xavier Llebaria, i alerta que el "pic de pressió" a les UCI s'aconseguirà "pocs dies abans" del 14-F.

Un altre dels informes va ser elaborat pel gabinet jurídic de la Generalitat, que al·lega que el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, disposa de la "competència per deixar sense efecte les eleccions" convocades automàticament pel 14 de febrer.

El tercer és obra de la direcció general de Participació Ciutadana i Processos Electorals, que qüestiona la "legitimitat" del resultat que pugui derivar-se de les eleccions si se celebren el proper 14 de febrer en un context de "greu impacte" de la pandèmia sobre les "garanties democràtiques".

Per la seva banda, la Fiscalia va presentar ahir el seu informe sobre aquest tema, en el qual, sense pronunciar-se sobre el fons de l'assumpte, defensava mantenir en suspens l'ajornament electoral, perquè, en cas contrari, seria "inviable" celebrar les eleccions el 14 de febrer, amb el que els recursos "perdrien la seva finalitat".

És el mateix argument en el qual el TSJC va basar les seves mesures cautelaríssimes: evitar que la seva resolució final, en cas d'acabar estimant els recursos, tingués efectes "irreversibles" sobre la convocatòria electoral del 14F, que exigeix posar ja en marxa el procés per dur a terme la votació.